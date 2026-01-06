Nhìn Việt Nam từ biển qua ấn phẩm song ngữ

Cuốn sách song ngữ Việt - Anh Việt Nam - Nhìn từ biển , do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, mang đến góc nhìn toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam từ không gian biển đảo.

Sách song ngữ kể câu chuyện Việt Nam từ biển

Cuốn sách khởi đầu bằng việc nhấn mạnh vai trò đặc biệt của biển đối với sự sống và sự phát triển của các nền văn minh, trong đó có Việt Nam. Từ Bạch Đằng Giang đến Trường Sa, Hoàng sa… biển luôn đồng hành cùng dân tộc trong hành trình bảo vệ chủ quyền và khẳng định khát vọng vươn xa.

Từ nền tảng đó, Việt Nam - Nhìn từ biển đưa bạn đọc đi dọc các vùng biển, đảo trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi trang sách mở ra những không gian khác nhau: có nơi sôi động, nhộn nhịp; có nơi hoang sơ, yên bình; có những bãi biển nổi tiếng và cả những hòn đảo xa xôi mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia. Các danh thắng như vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Lan Hạ, Lăng Cô, Nha Trang, Kỳ Co - Eo Gió, Vũng Tàu, Côn Đảo… được giới thiệu như những điểm nhấn tiêu biểu của biển Việt Nam.

Đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang)

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, cuốn sách dành dung lượng đáng kể phản ánh đời sống của cư dân ven biển. Các lễ hội, tín ngưỡng gắn với biển như lễ Cầu ngư, lễ Nghinh Ông, thờ cá Ông, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa… cho thấy đời sống tinh thần phong phú và sự gắn bó bền chặt giữa con người với biển cả.

Cuốn sách cũng đề cập đến tiềm năng và vai trò của biển trong phát triển kinh tế - xã hội, từ nguồn lợi thủy hải sản, tài nguyên dầu khí đến du lịch biển... Qua đó, biển hiện lên không chỉ là không gian văn hóa, lịch sử mà còn là động lực quan trọng cho phát triển và hội nhập.

Được xuất bản dưới hình thức song ngữ Việt - Anh, Việt Nam - Nhìn từ biển khơi gợi tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị biển đảo, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo định hướng phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

