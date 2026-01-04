"Người đi muôn trùng non nước": Làm đầy đặn thêm một phần tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp sau Theo dấu chân Người được xuất bản vào năm 2024, GS-TS Trình Quang Phú tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc truyện ký Người đi muôn trùng non nước (NXB Quân đội Nhân dân).

Ngày 4-1, tại TPHCM, Hội Nhà văn TPHCM phối hợp cùng NXB Quân đội Nhân dân và Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu ấn phẩm Người đi muôn trùng non nước của GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú.

Đây tiếp tục là một tác phẩm viết về Bác Hồ của nhà văn Trình Quang Phú, sau Miền Nam trong lòng Bác, Người là niềm tin, Đường Bác Hồ đi cứu nước, Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng, Theo dấu chân Người…

Truyện ký "Người đi muôn trùng non nước" tái hiện giai đoạn trước khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: QUỲNH YÊN

Truyện ký Người đi muôn trùng non nước là tác phẩm thứ 8 của GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú, viết về giai đoạn trước khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ thời ấu thơ. Tác phẩm xây dựng bối cảnh công phu từ Hoàng Trù, Kim Liên, Nam Đàn, Huế, Quy Nhơn, Phan Thiết rồi vào Sài Gòn. Cùng với đó là hệ thống nhân vật đông đảo, những người có liên quan và ảnh hưởng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, truyện ký Người đi muôn trùng non nước đã góp phần làm đầy đặn thêm một phần tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần còn trống khuyết mà những người viết, những người sáng tạo có quyền điền vào đó một cách hợp lý nhất.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương chia sẻ tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhà văn Trình Quang Phú cho biết, khó khăn lớn nhất với ông là trong triệu trái tim người Việt Nam thì người nào cũng đều có một Bác Hồ của riêng mình. Chính vì vậy, viết thế nào để người ta chấp nhận được là một trăn trở và là câu hỏi lớn nhất đặt ra đối với ông.

Một trong những động lực lớn nhất giúp nhà văn Trình Quang Phú (phải) hoàn thành truyện ký "Người đi muôn trùng non nước" chính là lòng yêu kính Bác. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Sở dĩ tôi chọn viết Theo dấu chân Người trước vì dễ viết hơn. Đó là giai đoạn Bác Hồ ở nước ngoài và tôi đã dành hơn 30 năm đi đến các nước để tìm hiểu, cảm nhận và thu thập tư liệu. Còn với Người đi muôn trùng non nước, dù có nền tảng là đã từng viết Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng, nhưng vẫn có rất nhiều khó khăn. Bởi những nhân vật này đã cách xa một thế kỷ, lúc đó lời ăn tiếng nói của họ không giống với chúng ta bây giờ. Chưa kể, ngôn ngữ của Bác, của gia đình Bác là ngôn ngữ của xứ Nghệ. Mà xứ Nghệ thời đó thì khác với bây giờ rất nhiều. Việc tìm những âm ngữ của Hán Nôm ngày xưa cũng không dễ dàng”, nhà văn Trình Quang Phú cho biết.

Được biết, cùng với Theo dấu chân Người, tới đây, truyện ký Người đi muôn trùng non nước sẽ được trưng bày trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh của 100 Đại sứ quán Việt Nam tại các nước.

QUỲNH YÊN