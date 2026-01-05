Chiều 5-1, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách " 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" , nhân kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ra mắt sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”

Cuốn sách được biên soạn công phu, gồm 2 phần. Phần một, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội tập trung làm rõ tư tưởng và những đóng góp đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và thiết chế Quốc hội, nhất là đối với công tác bầu cử.

Phần hai, 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026) khái quát toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội, làm nổi bật vai trò, vị thế và những dấu ấn quan trọng của Quốc hội qua từng giai đoạn cách mạng.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách đã tái hiện sinh động chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam, phản ánh hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự nhân dân. Qua 80 năm hình thành và trưởng thành, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, gắn bó chặt chẽ với cử tri và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc.

Trao tặng sách đến các cá nhân, tập thể

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, đây là ấn phẩm có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu hành trình phát triển của Quốc hội Việt Nam suốt tám thập kỷ. Cuốn sách đồng thời thể hiện kết quả phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan của Quốc hội và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác biên soạn, xuất bản các ấn phẩm chính trị, pháp lý thời gian qua.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác biên soạn, xuất bản sách về Quốc hội đã được trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương.

VĨNH XUÂN