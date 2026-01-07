Ra mắt "Truyện Kiều hội bản" dựa trên ấn bản năm 1894

Tiếp tục mạch nguồn gìn giữ và lan tỏa kiệt tác " Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du, Thái Hà Books liên kết với NXB Hà Nội phát hành ấn bản " Truyện Kiều hội bản", dựa trên Truyện Kiều hội bản 1894 đang được lưu trữ tại Thư viện Anh Quốc.

"Truyện Kiều hội bản" được dựng lại dựa trên ấn bản cùng tên phát hành năm 1894

Kể từ khi ra đời, Truyện Kiều đã gây nên "cơn sốt" trong làng văn Việt Nam. “Cơn sốt” đó tạo nên hai xu hướng chính trong việc truyền bá và thưởng thức tác phẩm.

Xu hướng thứ nhất là việc Truyện Kiều được tổ chức khắc in, sao chép, tái bản nhiều lần, kéo theo đó là phiên âm, chú giải, bình luận rầm rộ, đều đặn trên khắp cả nước, ở mọi giai đoạn lịch sử.

Xu hướng thứ hai là việc thưởng thức Truyện Kiều. Người ta không chỉ đọc mà còn đua nhau đề Kiều, vịnh Kiều, hát Kiều, đố Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều, tập Kiều…

Truyện Kiều còn được dịch từ thơ Nôm của Nguyễn Du ra thơ chữ Hán theo các thể lục bát, song thất lục bát, thất ngôn bát cú. Hơn thế, Truyện Kiều còn được diễn dịch, chuyển hóa thành các thể loại văn học nghệ thuật khác như phú, diễn ca, tuồng, chèo...

Truyện Kiều hội bản (Truyện Kiều có tranh minh họa) có bố cục trình bày và quy cách trong mỗi trang đều thống nhất với 6 yếu tố: Câu dẫn, số tờ, tóm lược nội dung chính của đoạn trích (được viết bằng mực son), phần thơ chính văn Truyện Kiều, phần chú giải và Tranh minh họa nội dung đoạn trích.

Trong đó, tranh minh họa chính là điểm đặc biệt nhất của ấn phẩm này với 146 bức tranh vẽ bằng mực nho cực kỳ chi tiết.

Ngoài phiên bản phổ thông, "Truyện Kiều hội bản" còn có thêm 2 phiên bản đặc biệt được in với số lượng giới hạn

Tác phẩm có số lượng chú thích, chú giải phong phú, đa dạng, nhiều chú giải độc đáo, ước chừng khoảng 705 lời chú giải, trong đó có khoảng 513 chú thích chú giải về xuất xứ, khoảng 127 lời chú thích giảng giải về chữ nghĩa câu Kiều, 1 lời khảo dị và 64 lời phê (nguyên phê, cổ phê, phê vân).

Nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Thái Hà Books xuất bản ấn bản đặc biệt Truyện Kiều hội bản như một lời tri ân gửi tới Nguyễn Du, người đã trao cho tiếng Việt một tác phẩm vượt khỏi ranh giới của văn chương, để trở thành ký ức chung của dân tộc.

Tổng số phát hành của ấn bản đặc biệt Truyện Kiều hội bản là 260 bản, tương ứng 260 năm ngày sinh Nguyễn Du. Dự án gồm hai ấn bản thủ công, hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng hướng về một cội nguồn chung: Truyện Kiều - Nguyễn Du - văn hóa Việt. Tất cả 260 bản đều được in 2 màu trên giấy mỹ thuật cao cấp (Super) định lượng 120g.

QUỲNH YÊN