Ra mắt công trình nghiên cứu về nhạc jazz tại Hà Nội

Jazz ở Hà Nội: Ngẫu hứng giữa các thế giới (Omega Plus và NXB Hà Nội) là công trình nghiên cứu công phu về quá trình hình thành và phát triển của nhạc jazz tại Hà Nội trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách do TS Stan BH Tan-Tangbau (Singapore) biên soạn, với sự cộng tác của Lưu Quang Minh và Quyền Thiện Đắc; nhà văn Hiền Trang chuyển ngữ.

Thay vì tiếp cận jazz như một hiện tượng du nhập thuần túy từ phương Tây, công trình đặt ra câu hỏi trung tâm: “Tại sao chỉ Hà Nội?” Theo tác giả, vị thế đặc biệt của Hà Nội với tư cách trung tâm chính trị – văn hóa đã tạo nên những điều kiện lịch sử, xã hội riêng, nơi jazz vừa gặp nhiều rào cản, vừa tìm được con đường thích nghi và định hình bản sắc.

Cuốn sách đặt jazz vào mối quan hệ với các thiết chế văn hóa, chính sách và ý thức hệ, từ đó làm rõ cách nghệ sĩ vừa giữ tinh thần tự do của jazz, vừa tìm cách tồn tại và sáng tạo trong những khuôn khổ xã hội cụ thể

Cuốn sách tái hiện hành trình jazz ở Hà Nội từ những nỗ lực đơn lẻ của một số ít nhạc sĩ trong bối cảnh thiếu thốn tư liệu, không gian biểu diễn và đào tạo. Từ quá trình tự học, tự mày mò với một dòng nhạc ngoại lai, các nghệ sĩ dần tích lũy tri thức, hình thành mạng lưới cộng đồng; jazz từng bước đi từ các không gian biểu diễn nhỏ lẻ vào hệ thống đào tạo chính quy, trở thành một lĩnh vực âm nhạc mang tính chuyên nghiệp.

Một điểm nhấn của công trình là cách đặt các câu chuyện cá nhân trong dòng chảy lịch sử – xã hội rộng lớn hơn. Con đường học tập, thực hành và lựa chọn nghề nghiệp của nghệ sĩ jazz luôn gắn với những biến động của đất nước như chiến tranh, cách mạng, thời kỳ xã hội chủ nghĩa và sự thay đổi trong quan hệ quốc tế, giao lưu văn hóa. Qua đó, jazz ở Hà Nội hiện lên như một dòng nhạc không ngừng biến đổi để tồn tại và tìm chỗ đứng trong một bối cảnh xã hội nhiều ràng buộc.

Về cấu trúc, sách gồm 9 chương, từ những ghi nhận ban đầu về jazz, các hình thức biểu diễn trực tiếp, vai trò của nhạc viện, mối liên hệ giữa âm nhạc với chiến tranh và cách mạng, đến quá trình chuyên nghiệp hóa và vị trí của jazz trong không gian xã hội chủ nghĩa. Tác giả nhấn mạnh, jazz Hà Nội không đại diện cho toàn bộ jazz Việt Nam mà là một trường hợp nghiên cứu cụ thể, cho thấy sự độc đáo của cộng đồng jazz tại Thủ đô.

Với cách tiếp cận dân tộc học tự sự kết hợp phân tích xã hội – văn hóa, Jazz ở Hà Nội: Ngẫu hứng giữa các thế giới là tư liệu tham khảo có giá trị đối với những người quan tâm đến âm nhạc, văn hóa đô thị và đời sống nghệ thuật Hà Nội.

QUỲNH YÊN