Hành trình 10 năm đầy rực rỡ của Đường sách TPHCM

“Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu vượt bậc mà Đường sách TPHCM đã đạt được”, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bày tỏ.

Ngày 8-1, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TPHCM.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Hoàng Vĩnh Bảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ VH - TT - DL, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, phát biểu chào mừng. Ảnh: HỒ SƠN

Về phía thành phố có các đồng chí: Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM và nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - Đại sứ Văn hóa đọc trọn đời, cùng đông đảo người dân và bạn đọc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, từ một tuyến đường thông thường, Đường sách đã biến đổi kỳ diệu thành một không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, một biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng TPHCM năng động, hiện đại.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HỒ SƠN

Cũng theo đồng chí Phan Xuân Thủy, bước vào giai đoạn phát triển mới 2026-2031, kỷ niệm 10 năm là dịp để không chỉ nhìn lại mà còn xác định rõ hơn vai trò chiến lược của Đường sách trong bối cảnh phát triển chung của ngành xuất bản và văn hóa đọc đất nước. Từ đó, một trong những yêu cầu mà đồng chí đặt ra đối với Đường sách TPHCM và các nhà xuất bản, phát hành, các nhà văn hóa hoạt động tại Đường sách, là cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội được thể hiện trong suốt 10 năm qua.

Đồng chí Thân Thị Thư và đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trao Bằng khen của UBND TPHCM cho đại diện các tập thể. Ảnh: HỒ SƠN

“Trong giai đoạn mới, Đường sách TPHCM cần đi sâu hơn vào vai trò kết nối ba chủ thể xuất bản - phát hành - bạn đọc, nâng cao chất lượng nội dung hoạt động, tránh chạy theo số lượng hay hình thức. Đồng thời, cần chú trọng hơn nữa tới các nhóm bạn đọc thanh, thiếu niên, nhi đồng, mạnh dạn thử nghiệm những hình thức tiếp cận mới phù hợp với môi trường số nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc sách và tri thức là giá trị trung tâm. Thử nghiệm các hoạt động phát huy sáng tạo, kết nối sách văn hóa Việt Nam với sách báo quốc tế, ngày hội sách và văn hóa mở rộng... tăng cường thời gian phục vụ công chúng, tăng cường đối tượng thụ hưởng...”, đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho Đường sách TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Đường sách TPHCM chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 9-1-2016. Trải qua 10 năm, từ một tuyến đường giao thông ngắn, nơi đây đã mở ra một công trình văn hóa đọc đầy tính sáng tạo và ý nghĩa giữa lòng thành phố. Đường sách được kiến tạo thành một thiết chế văn hóa mở độc đáo, đặc trưng của TPHCM.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cùng các đại biểu và quan khách chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HỒ SƠN

10 năm qua, Đường sách đã vượt xa vai trò là nơi lưu hành xuất bản phẩm để trở thành một trung tâm kết nối văn hóa - giáo dục - nghệ thuật - sáng tạo. Tại đây, đã lưu hành gần 7 triệu bản sách, diễn ra hơn 3.000 hoạt động đa dạng, phong phú về hình thức và nội dung.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, phát biểu. Ảnh: HỒ SƠN

“Bước vào chặng đường mới, Đường sách TPHCM cam kết tiếp tục đổi mới tư duy tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng, ứng dụng công nghệ một cách phù hợp, để Đường sách không chỉ là nơi đọc sách, mà là một không gian tri thức mở, sống động, hiện đại và bền vững. Chúng tôi mong muốn Đường sách sẽ tiếp tục là nơi kết nối các thế hệ để cùng nuôi dưỡng văn hóa đọc, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, và từng bước khẳng định vai trò là một thương hiệu văn hóa đặc trưng của TPHCM trong tiến trình hội nhập và phát triển”, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phan Xuân Thủy (phải) và đồng chí Phạm Minh Tuấn (trái) trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Đường sách TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã quyết định trao Bằng khen cho Đường sách TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất bản và văn hóa đọc, giai đoạn 2021 - 2025.

HỒ SƠN