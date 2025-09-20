Bớt thủ tục, thêm niềm tin

Từ nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả ngoài giờ hành chính đến các buổi đối thoại lắng nghe dân nói, cải cách hành chính và chuyển đổi số ở TPHCM đang mang lại trải nghiệm thuận tiện. Cải cách hành chính giúp tiết kiệm, gần gũi, góp phần củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp về mục tiêu xây dựng một chính quyền phục vụ, minh bạch, hiệu quả.

Làm thủ tục trực tuyến

Vừa mua chiếc xe máy mới, nhận giấy tờ từ cửa hàng về, ông Nguyễn Sỹ Tiến, ngụ phường Long Trường, TPHCM đăng nhập ứng dụng VNeID làm thủ tục đăng ký. Với quy trình 5 bước đơn giản, sau 2 ngày làm việc, ông Tiến được cấp mã số hồ sơ để theo dõi tiến độ giải quyết, sau đó được yêu cầu bấm biển số và thanh toán lệ phí.

Gần 1 tuần sau ngày đăng ký thủ tục, biển số xe được gửi về tận nhà ông Tiến qua bưu điện. Trước đây, trường hợp đăng ký xe như ông Tiến phải đến công an quận ít nhất 2 lần mới xong. Hiện nay, tất cả đều thực hiện trên môi trường mạng.

Sự tiện lợi ông Tiến nhận được đến từ kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến của ngành công an. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 9,5 triệu hồ sơ hành chính, trong đó hơn 8,5 triệu hồ sơ trực tuyến (chiếm 89,51%), hơn 1 triệu hồ sơ được nộp trực tiếp.

Hiện Công an TPHCM triển khai có hiệu quả 92 dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực. Đồng thời, công khai 190 thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại bảng công khai ở nơi tiếp nhận hồ sơ, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu. Bên cạnh đó, Công an TPHCM duy trì chế độ làm việc sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC một số lĩnh vực.

Cùng với ngành công an, các sở, ngành, địa phương tại TPHCM đang đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận, cho biết, phường đẩy mạnh việc tích hợp hồ sơ, thủ tục để người dân chỉ cần đến một lần là có thể giải quyết nhiều yêu cầu liên quan.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công được yêu cầu nắm vững thủ tục, quy trình, thành thạo thao tác để khi người dân hỏi hay cần giải quyết việc gì đều được hướng dẫn và xử lý ngay, không mất thời gian chờ đợi, đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, phường Phú Thuận còn thành lập các tổ công tác theo mô hình “một cửa lưu động”, đưa máy móc, thiết bị, bố trí cán bộ, công chức về tận khu phố để tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Công chức phường Phú Thuận, TPHCM tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Võ Minh Thành cho biết, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, nhiều lĩnh vực phục vụ người dân được số hóa, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Các ứng dụng số phục vụ dân sinh cũng vận hành hiệu quả. Từ ngày 1-7 đến 10-9, hệ thống giải quyết TTHC trực tuyến đã tiếp nhận gần 1 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,64%, mức độ hài lòng gần 91%; tổng đài 1022 tiếp nhận hơn 28.000 phản ánh, kiến nghị của người dân.

Hướng đến nền hành chính phục vụ

Ngày 19-9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu cho biết, phường đang triển khai nhiều sáng kiến phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đó, đưa TTHC đến gần hơn với người dân, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng và giảm bớt phiền hà.

Cụ thể là mô hình “ATM hồ sơ 24/7” trả hồ sơ ngoài giờ hành chính. Ngay trước trụ sở trung tâm, một hệ thống “ATM hồ sơ 24/7” được lắp đặt, cho phép người dân nhận kết quả bất kỳ lúc nào bằng mã OTP, không phụ thuộc vào giờ làm việc. Nhờ vậy, những người bận rộn giờ hành chính vẫn có thể chủ động nhận hồ sơ vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Hay mô hình “Điểm tiếp nhận TTHC tại khu dân cư”, ngoài trụ sở chính, phường còn mở thêm điểm tiếp nhận TTHC ngay tại khu dân cư. Tại đây, người dân có thể đăng ký các thủ tục về hộ tịch, trợ cấp hưu trí xã hội, đổi căn cước công dân qua VNeID... Hơn 200 lượt người đã tham gia thí điểm và đánh giá cao tính tiện lợi của mô hình.

Cũng với tinh thần gần dân, Chủ tịch UBND xã Long Hải Ngô Thanh Phúc thông tin, phường triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói”. Đều đặn vào sáng thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, tại mỗi ấp lại có một buổi đối thoại thân tình giữa lãnh đạo địa phương và người dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe bà con ngay tại trụ sở ấp hoặc địa điểm thuận tiện nhất. Địa điểm được luân phiên thay đổi để lần lượt phủ khắp 27 ấp, bảo đảm không bỏ sót tiếng nói của người dân ở bất kỳ đâu.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, chiều 19-9, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong năm 2024, các chỉ số cải cách hành chính của cả ba địa phương đều có sự cải thiện rõ rệt về điểm số và thứ hạng so với năm 2023. Kết quả này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TPHCM cũng như nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, chiều 19-9. Ảnh: CẨM NƯƠNG Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã góp phần giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi số, bảo đảm sự liên thông, đồng bộ và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành cùng chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong 3 tháng cuối năm 2025, xác định rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm.

