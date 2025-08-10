Bữa cơm nghĩa tình phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 10-8, tại chùa Bửu Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn phối hợp với chư tôn đức chùa Bửu Sơn tổ chức chương trình bữa cơm nghĩa tình phục vụ 200 thực khách là người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, già yếu trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn Võ Minh Triết phát biểu tại chương trình

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn Võ Minh Triết cho biết bữa cơm nghĩa tình thể hiện tấm lòng gắn kết, yêu thương, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn với các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn. Qua bữa cơm thân tình còn giúp các cấp chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về đời sống, sinh hoạt; đồng thời động viên, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, trụ trì chùa Bửu Sơn cho biết, đây là bữa cơm nghĩa tình lần thứ tư được phối hợp tổ chức định kỳ, có sự hỗ trợ, chung tay của chính quyền và nhân dân trên địa bàn, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, nghĩa tình giữa các giới đồng bào với những hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, chùa Bửu Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn duy trì tổ chức thường xuyên những bữa cơm nghĩa tình và các hoạt động chăm lo đến các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân vui vẻ với bữa cơm nghĩa tình

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, trụ trì chùa Bửu Sơn tặng quà người dân

HOÀI NAM