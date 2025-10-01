Diễn ra trong hai ngày 27 và 28-9-2025 tại xã Cần Giờ (TPHCM), HDBank Green Marathon thu hút gần 4.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều tỉnh thành và quốc gia tham gia. Đây không chỉ là sự kiện thể thao thường niên, mà còn là một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh, bền vững.

Vận động viên Huỳnh Anh Khôi vô địch cự ly marathon Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 tại Cần Giờ

Cung đường xanh mát, khí hậu dễ chịu và hệ sinh thái đặc biệt ở Cần Giờ đã tạo nên một trong những trải nghiệm chạy bộ độc đáo nhất Việt Nam. Đó cũng chính là điều kiện lý tưởng để các VĐV bứt phá giới hạn cá nhân.

Ở mùa giải thứ tư, VĐV Huỳnh Anh Khôi đã tự phá sâu kỷ lục cá nhân và vô địch cự ly marathon Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 tại Cần Giờ. Với thời gian 2 giờ 27 phút 19 giây, Huỳnh Anh Khôi không chỉ bước lên bục vô địch, mà còn phá sâu kỷ lục cá nhân tới 5 phút 25 giây. Đây là một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Không chỉ có thành tích, giải đấu còn ghi điểm nhờ hàng loạt hoạt động CSR: dọn rác bãi biển, trồng cây xanh, tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn và quà Trung thu cho các em thiếu nhi… đã tạo nên một bức tranh sống động về thể thao gắn kết với trách nhiệm xã hội.

Đây là sự kiện thường niên do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TPHCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và sự đồng hành của UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc.

NGUYỄN THANH