Thông tin kinh tế

Bức tranh sống động về thể thao gắn kết với trách nhiệm xã hội

Diễn ra trong hai ngày 27 và 28-9-2025 tại xã Cần Giờ (TPHCM), HDBank Green Marathon thu hút gần 4.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều tỉnh thành và quốc gia tham gia. Đây không chỉ là sự kiện thể thao thường niên, mà còn là một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh, bền vững.

Vận động viên Huỳnh Anh Khôi vô địch cự ly marathon Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 tại Cần Giờ
Vận động viên Huỳnh Anh Khôi vô địch cự ly marathon Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 tại Cần Giờ

Cung đường xanh mát, khí hậu dễ chịu và hệ sinh thái đặc biệt ở Cần Giờ đã tạo nên một trong những trải nghiệm chạy bộ độc đáo nhất Việt Nam. Đó cũng chính là điều kiện lý tưởng để các VĐV bứt phá giới hạn cá nhân.

Ở mùa giải thứ tư, VĐV Huỳnh Anh Khôi đã tự phá sâu kỷ lục cá nhân và vô địch cự ly marathon Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 tại Cần Giờ. Với thời gian 2 giờ 27 phút 19 giây, Huỳnh Anh Khôi không chỉ bước lên bục vô địch, mà còn phá sâu kỷ lục cá nhân tới 5 phút 25 giây. Đây là một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp thi đấu của anh.

b6de7c0b04907e8e6ba3efddd2bd7ec7.jpg

Không chỉ có thành tích, giải đấu còn ghi điểm nhờ hàng loạt hoạt động CSR: dọn rác bãi biển, trồng cây xanh, tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn và quà Trung thu cho các em thiếu nhi… đã tạo nên một bức tranh sống động về thể thao gắn kết với trách nhiệm xã hội.

Đây là sự kiện thường niên do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TPHCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và sự đồng hành của UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc.

NGUYỄN THANH

Từ khóa

Huỳnh Anh Khôi HDBank Green Marathon 2025 Liên đoàn Điền kinh TPHCM CSR Thể thao TPHCM Cần Giờ Marathon Chạy bộ Vận động viên Trung thu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn