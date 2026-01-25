"Buffet chay nghĩa tình" gây quỹ cho phiên chợ tết 0 đồng

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp cùng tham gia chương trình

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong và ngoài phường Tân Thới Hiệp. Tuy nhiên, ban tổ chức chỉ có thể giới hạn bán ra 1.400 suất ăn, với giá 100.000 đồng/suất. Hơn 30 món chay được các chị em trong Hội liên hiệp phụ nữ phường cùng các tăng ni, phật tử trong chùa cùng nhau thực hiện.

Người dân hào hứng thưởng thức các món ăn

Được biết, doanh thu từ chương trình buffet chay sau khi trừ chi phí mua nguyên vật liệu sẽ được dành để tổ chức chương trình Tết 0 đồng, chăm lo cho khoảng 200 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp chia sẻ, mỗi dịp tết đến, xuân về, lãnh đạo địa phương cùng các hội quần chúng có rất nhiều hoạt động với mục đích chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có tết. Chương trình buffet chay hôm nay vừa là một nét văn hóa của phường, vừa là dịp để người dân cùng chung tay chia sẻ với những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhiều món chay ngon được mang đến với chương trình

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp chia sẻ niềm vui với những người tổ chức chương trình

THANH DUNG