Hơn 1.000 giáo viên, sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo

Sáng 12-3, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo với sự tham gia của hơn 1.000 giáo viên, sinh viên.

Anh Trịnh Ngọc Hoàng, công tác tại Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Đại học Thủ Dầu Một) tham gia hiến máu lần thứ 10

Với nhiều bạn trẻ, ngày hội hiến máu nhân đạo là điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, lan tỏa thông điệp “hiến máu cứu người”.

Có mặt từ sớm tại sân trường để đăng ký và khám sàng lọc, Dương Thùy An, sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ không giấu được sự hào hứng khi tham gia ngày hội.

Đội Xung kích Đại học Thủ Dầu Một hỗ trợ đo huyết áp cho sinh viên

Còn với Trương Quốc Thắng, sinh viên năm 2 Viện Công nghệ xanh và bền vững, lần thứ ba tham gia hiến máu, nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp.

Khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

Sau khi hoàn thành việc hiến máu và được cấp giấy chứng nhận, Thắng vui vẻ cho biết, khi nhận được thông báo từ Đoàn trường, em đã đăng ký ngay. Để chuẩn bị tốt cho lần hiến máu này, như ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái và đi ngủ sớm từ tối hôm trước để đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ khám sàng lọc cho sinh viên trước khi hiến máu

Trong ngày hội có sự tham gia của một tình nguyện viên khá đặc biệt, đó là anh Trịnh Ngọc Hoàng, công tác tại Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Đại học Thủ Dầu Một), đã tham gia hiến máu lần thứ 10, nên các bước đăng ký, khai thông tin hay khám sàng lọc đều "rất quen".

Để đủ điều kiện hiến máu, sinh viên phải có sức khỏe ổn định và đảm bảo các tiêu chí khác

Anh Hoàng chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là một thói quen tốt, vì việc làm nhỏ bé của mình nhưng góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị và cấp cứu người bệnh tại các cơ sở y tế. Tôi cũng mong muốn lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về hành động hiến máu cứu người trong giới trẻ”.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hạnh, giảng viên Viện Công nghệ xanh và bền vững tham gia hiến máu lần thứ tư

TÂM TRANG