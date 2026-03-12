Phường Sài Gòn: Không khảo sát vào lớp 1 năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trưa 12-3, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) khẳng định không tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 1 trong năm học tới.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia hoạt động chào năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Thời gian gần đây, một số phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2026-2027 nhận được tin nhắn, cuộc gọi về việc cho con em đăng ký khảo sát để được vào học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thông tin này gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh học sinh.

Do đó, cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sẽ không tổ chức chương trình khảo sát tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin hiện đang được gửi đến phụ huynh học sinh.

"Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh lớp 1 nên liên hệ trực tiếp văn phòng trường để được hội đồng tuyển sinh tư vấn, hỗ trợ" - cô Đỗ Ngọc Chi nhấn mạnh.

Tất cả thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 của trường đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường (website: https://thnguyenbinhkhiem.hcm.edu.vn; fanpage: https://www.facebook.com/thnguyenbinhkhiemsg).

Được biết trước đây, từ tháng 2-2026, Sở GD-ĐT TPHCM đã có cảnh báo tình trạng lừa đảo phụ huynh trong thời gian thành phố đang rà soát, cập nhật thông tin phục vụ tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6).

Vì vậy, một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của sở, cán bộ phụ trách tuyển sinh các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh liên hệ phụ huynh nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp.

Sở GD-ĐT cũng đã khẳng định: Sở, trường học và đội hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh.

Nguồn thông tin chính thức sẽ công bố trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn hoặc cổng thông tin điện tử của các trường học, và văn bản chính của nhà trường.

Lưu ý: Phụ huynh không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện. Mọi thắc mắc, phụ huynh học sinh nên liên hệ trực tiếp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

THU TÂM