Buộc chủ tàu khai báo trên eCDT từ 1-1-2026

Tối 30-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 28 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đạt được "mục tiêu kép" là gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng. Trọng tâm tuần tới là xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao; báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích để gửi EC; chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Bộ NN-MT hoàn thiện báo cáo và gửi EC trước ngày 5-1-2026.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện; chỉ đạo lực lượng Biên phòng thực hiện kiểm tra qua Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), hướng dẫn chủ tàu/thuyền trưởng bắt buộc khai báo eCDT từ 1-1-2026.

LÂM NGUYÊN