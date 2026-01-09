Bưởi đỏ “tiến vua” vào vụ tết

Bưởi đỏ Luận Văn (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá) ngày xưa là đặc sản “tiến vua”, ngày nay trở thành món hàng được nhiều người ưa chuộng. Đến làng Luận Văn thời gian này, mọi người sẽ thấy “rừng” bưởi đang đỏ dần, sẵn sàng cho vụ tết.

Clip bưởi đỏ Luận Văn vào vụ tết

Ông Nguyễn Văn Tư (60 tuổi) là một trong những người gần như cả đời gắn bó với bưởi Luận Văn. Ông Tư kể, cách đây mấy chục năm, vì nhiều lý do, bưởi đỏ Luận Văn mai một dần và đứng trước nguy cơ biến mất. Thật may, nhờ những người tâm huyết và sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp nên giống bưởi quý đã được giữ lại và giữ “mạch” cây cho đến ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Tư - người gắn bó với bưởi đỏ Luận Văn

Hiện, gia đình ông Tư có hơn 4ha bưởi đỏ Luận Văn. Dự kiến vườn bưởi của ông cho thu hoạch khoảng 10.000 quả. Hiện nay, thương lái đã đến đặt hàng trước hơn 4.000 quả để phục vụ thị trường tết sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Tư chia sẻ, bưởi đỏ Luận Văn nếu chiết cành thì sau khoảng 4 năm, cây bắt đầu cho quả. Mỗi năm, cứ khoảng tháng Giêng, tháng 2 Âm lịch, cây bắt đầu ra hoa nhưng quá trình kéo dài đến tận tháng 11, 12 quả mới chín. Mỗi cây bưởi cho ra từ 40 - 50 quả, mỗi quả nặng khoảng 0,5 - 1,5kg.

Điều đặc biệt ở bưởi Luận Văn là khi còn non quả có màu xanh, nhưng đến khoảng giữa tháng 10 Âm lịch quả chuyển dần sang đỏ. Quả sẽ đỏ từ trong múi dần ra ngoài vỏ. Khi chín bưởi toả ra hương thơm dịu, nhẹ; múi bưởi mọng nước nhưng không nhão.

Bưởi đỏ Luận Văn được nhiều người ưa chuộng vì ngoài độ ngon còn vẻ ngoài đẹp, bắt mắt. Vào dịp tết, những quả bưởi đẹp được nhiều người săn tìm để về làm mâm ngũ quả, quà biếu…

Vào dịp tết, bưởi đỏ Luận Văn có giá bình quân từ 100.000 đồng - 200.000 đồng/quả. Riêng với những quả đẹp, được nhà vườn lựa chọn kỹ có giá lên tới 250.000 đồng/quả.

Hiện nay, bưởi Luận Văn không chỉ có mặt ở thị trường tỉnh Thanh Hóa mà còn vươn xa Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM…

Ông Phan Bá Tài, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thọ Xương (xã Lam Sơn) cho biết, hiện toàn xã Lam Sơn có gần 60ha bưởi đỏ với khoảng 100 hộ dân tham gia trồng. Năm 2024, bưởi đỏ Luận Văn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Nhờ giống bưởi này, mỗi năm người dân địa phương thu về hàng chục tỷ đồng.

DUY CƯỜNG