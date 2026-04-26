Đàn cá heo gần 150 con bám sát tàu du lịch ở biển Hòn Khô - Nhơn Hải

Trong lúc tham quan, câu cá trên vùng biển gần bán đảo du lịch Hòn Khô - Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, một đoàn du khách bất ngờ phát hiện đàn cá heo số lượng lớn bơi lội, bám sát tàu du lịch.

Cảnh đoàn du khách bắt gặp đàn cá heo bơi lội theo con tàu. Clip: THANH BÌNH

Chiều 26-4, anh Phan Văn Bình (sinh năm 1981, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết đoàn của anh phát hiện đàn cá heo rất lớn, bơi dày trên mặt biển, cách bán đảo Hòn Khô - Nhơn Hải khoảng 10 hải lý.

Theo anh Bình, khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đang đưa khách tham quan, câu cá tại khu vực này thì bất ngờ thấy đàn cá heo bơi theo tàu. “Đàn cá heo rất đông, ước chừng khoảng 150 con, mỗi con nặng từ 20-30kg. Chúng bơi theo tàu khoảng 40 phút rồi tản ra. Đây là lần đầu tôi thấy đàn cá heo số lượng nhiều như vậy”, anh Bình chia sẻ.

Cảnh cá heo bơi quanh con tàu của nhóm du khách. Ảnh: THANH BÌNH

Theo ghi nhận, vùng biển bán đảo Nhơn Hải, Nhơn Lý, vịnh Quy Nhơn đến biển Đề Gi, Phù Mỹ Đông, cùng tỉnh Gia Lai, thường xuất hiện cá heo, cá voi vào gần bờ kiếm ăn. Nhiều du khách đi biển và ngư dân ven bờ cũng từng phát hiện cá voi, cá heo bơi lội nhiều ngày gần khu vực này.

Nhiều cá heo trọng lượng 20-30kg bơi lội theo con tàu. Ảnh: THANH BÌNH

Theo giới chuyên gia sinh thái biển, việc cá voi, cá heo liên tiếp xuất hiện ven biển Nam Trung bộ cho thấy nguồn lợi thức ăn ven bờ dồi dào; đồng thời phản ánh môi trường, hệ sinh thái biển đang được bảo tồn và phục hồi tốt.

Theo quan niệm của ngư dân, việc ra khơi gặp cá heo hoặc cá voi là điềm lành, mang lại may mắn cho chuyến biển. Hiện nay, các loài này được ngư dân gìn giữ, tôn kính và gọi chung là “cá Ông”.

NGỌC OAI