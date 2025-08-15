Cà Mau: Cây xanh bật gốc, đè 2 người đi đường

Sự cố xảy ra, xe cộ lưu thông qua khu vực này tạm thời bị chia cắt. Khi phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa vợ chồng ông C. ra khỏi khu vực cây ngã và cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cùng với cơ quan chức năng dọn dẹp cây đổ ngã, khắc phục sự cố. Sau đó, giao thông qua khu vực này thông suốt trở lại.
Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tân Thành đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ chi phí điều trị cho hai vợ chồng ông C.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, bà X. bị thương khá nặng phần chân và đang được điều trị tích cực, còn ông C. bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định.