Cà Mau: Cây xanh bật gốc, đè 2 người đi đường

Khoảng 7 giờ ngày 15-8, do ảnh hưởng bởi mưa lớn và gió mạnh, cây xanh nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) bất ngờ bật gốc, đè trúng ông P.T.C. (sinh năm 1984) và bà V.T.X. (sinh năm 1986, vợ ông C.) khi điều khiển xe máy đi ngang khu này.

Hiện trường cây xanh ngã, đè trúng người đi đường

Sự cố xảy ra, xe cộ lưu thông qua khu vực này tạm thời bị chia cắt. Khi phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa vợ chồng ông C. ra khỏi khu vực cây ngã và cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường cây xanh ngã đổ. Ảnh: HỒNG NGHI

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cùng với cơ quan chức năng dọn dẹp cây đổ ngã, khắc phục sự cố. Sau đó, giao thông qua khu vực này thông suốt trở lại.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tân Thành đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ chi phí điều trị cho hai vợ chồng ông C.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, bà X. bị thương khá nặng phần chân và đang được điều trị tích cực, còn ông C. bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

TẤN THÁI