Xã hội

Cà Mau: Hỗ trợ dân xây mới và sửa chữa lại nhà bị thiệt hại do lốc xoáy

SGGPO

Những hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại xã Ninh Thạnh Lợi (tỉnh Cà Mau) được hỗ trợ 60 triệu đồng/căn đối với nhà xây mới, 30 triệu đồng/căn đối với nhà sửa chữa.

Nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

Ngày 8-8, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau cho biết, đã có quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại xã Ninh Thạnh Lợi.

Theo đó, phân phối số tiền 810 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 căn nhà. Trong đó, 5 căn xây mới, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; 17 căn sửa chữa, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí từ Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 28-7, trên địa bàn ấp Xẻo Dừng và Nhà Lầu 2 (xã Ninh Thạnh Lợi) xảy ra lốc xoáy làm 2 người bị thương nhẹ, 5 căn nhà sập hoàn toàn và 17 căn nhà tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND xã Ninh Thạnh Lợi đã huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả.

TẤN THÁI

