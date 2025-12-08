Xã hội

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi bị mất tích ở Hà Tĩnh

SGGPO

Đến khoảng 9 giờ ngày 8-12, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé trai Tr.A.Q. (trú tại Hà Tĩnh) sau gần 1 ngày bị mất tích.

Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót, nơi tìm thấy thi thể cháu bé
Trưa 8-12, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé Tr.A.Q. (sinh năm 2019, trú tại thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót, địa bàn xã Lộc Hà.

Hiện thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trước đó, vào chiều 7-12, gia đình không tìm thấy bé Tr.A.Q. nên đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân đã tỏa đi các hướng tìm kiếm cháu bé nhưng không gặp.

hientruong.JPG
Được biết, lâu nay, do bố mẹ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên cháu Tr.A.Q. sống cùng ông bà, cháu chậm phát triển, chưa biết nói.

DƯƠNG QUANG

