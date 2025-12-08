Cơ chế đặc thù phải đủ mạnh để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư và phát triển

Sáng 8-12, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nơi thử nghiệm những mô hình quản trị hiện đại nhất

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Hà Nội) và các ĐB khác đều thống nhất cao với việc Quốc hội xem xét, quyết định các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Việc thiết lập cơ chế đặc thù không chỉ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện hữu mà còn mang ý nghĩa chiến lược để mô hình hóa cách tiếp cận phát triển đô thị mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển tiếp theo. Đặc biệt, việc tăng quyền chủ động cho Đà Nẵng và TPHCM trong lựa chọn phương thức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tận dụng các mô hình đối tác công tư (PPP) linh hoạt là điều kiện quan trọng để TPHCM duy trì vị thế đầu tàu, để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, lan tỏa cho các địa phương lân cận.

ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) quan tâm đến cơ chế xây dựng khu thương mại tự do tại TPHCM, đồng tình với các quy định này và cho rằng khu thương mại tự do chính là bước thử thách tư duy thể chế của chúng ta trong bối cảnh đất nước đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, dựa trên đổi mới sáng tạo, dịch vụ hiện đại và năng lực cạnh tranh quốc tế.

ĐB đề nghị, khu thương mại tự do phải được nhìn nhận như một sandbox thể chế – tức là một khung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát của quá trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những khu thương mại tự do thành công đều trở thành nơi định hình chuẩn mực quản lý mới trước khi lan tỏa sang hệ thống chung.

Trên cơ sở đó, ĐB kiến nghị kiên định với sự phân cấp mạnh mẽ, cần đảm bảo TPHCM có quyền chủ động thực sự trong quyết định và tổ chức mô hình, phù hợp với yêu cầu về tốc độ và tính linh hoạt của thương mại hiện đại.

Song song đó, cần định vị khu thương mại tự do tại TPHCM như “hạt nhân liên kết vùng”. Một khu thương mại tự do thành công khi được neo vào một vùng sản xuất – dịch vụ rộng lớn phía sau. Do đó, cơ chế đặc thù cần gắn với nhiệm vụ kết nối hạ tầng, chuẩn hóa quy trình logistics liên vùng và mở dòng chảy hàng hóa từ các tỉnh vệ tinh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nguyên.

Thành công của mô hình này phải mang lại hiệu ứng lan tỏa cho toàn vùng, đồng thời tạo tiền đề thực tiễn để Chính phủ xem xét, nhân rộng các mô hình khu thương mại tự do ở những địa phương có tiềm năng trên cả nước.

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương

ĐB Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM đồng ý với đa số các ý kiến của ĐB là cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương, nhất là địa phương đủ điều kiện để tổ chức thực hiện các dự án lớn.

ĐB Nguyễn Văn Lợi đề nghị đổi mới xây dựng thể chế, nên rà soát, hạn chế đến mức tối đa có thể đối với những nội dung quá cụ thể, như liệt kê danh mục, tên của từng công trình, dự án, mức đền bù giải tỏa... hoặc những nội dung mà nghị quyết trước đây không còn phù hợp, cần sửa đổi. Ví dụ như Nghị quyết 188 của Quốc hội về đường sắt đô thị trước đây chỉ nêu và cho phép đối với danh mục ở TPHCM trước đây, nay có thêm ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cần được kết nối; hay đường sắt vận chuyển hàng hóa lại nằm trong nội vùng của TPHCM… Theo ĐB, có rất nhiều nội dung cụ thể phải mất thời gian xin phép, nên giao Chính phủ có nghị định và các bộ, ngành hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Về quy hoạch và quy hoạch sửa đổi, ĐB Nguyễn Văn Lợi đề nghị giao cho các địa phương quyết định, miễn là các dự án trước đó đã có quy hoạch.

Về phân cấp đầu tư, thu hút đầu tư, ĐB Nguyễn Văn Lợi đề nghị giao cho địa phương, cụ thể là HĐND, UBND quyết định tất cả các dự án nội vùng, nhất là đầu tư hạ tầng chiến lược, còn xin trung ương về hạ tầng kết nối. Tương tự, khu thương mại tự do cũng nên giao quyền cho địa phương quyết định từ việc lập, thẩm định, tổ chức dự án, miễn là có trong quy hoạch và nghiêm túc thực hiện các quy định về phân cấp đầu tư, thực hiện phòng chống tiêu cực và tham nhũng.

Về phân cấp tài chính, với quan điểm làm sao không ảnh hưởng đến cân đối của quốc gia, các địa phương có cơ chế đặc thù thì chỉ xin cơ chế. ĐB Nguyễn Văn Lợi cho rằng, cơ chế phải đủ mạnh để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư và phát triển. Đồng thời, để khuyến khích các địa phương thì trung ương nên để lại 100% nguồn vượt thu và nguồn thu từ đất cho địa phương đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh…

Theo ĐB Nguyễn Văn Lợi, cần thực hiện hóa quan điểm của Đảng về phân cấp, phân quyền, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, phân cấp đi đôi với việc kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng. Sau sáp nhập, TPHCM cũng như các địa phương khác có diện tích rộng hơn, không gian lớn hơn, dân số nhiều hơn, tiềm năng lợi thế tốt hơn, nhu cầu phát triển cũng cao hơn, nhưng chiếc áo thể chế là thách thức hiện nay. Gần 10 tỉnh, thành sau sáp nhập nắm giữ đến 50% GDP cả nước, nếu xây dựng cơ chế cho các địa phương phát triển thì rất ý nghĩa.

