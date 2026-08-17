Tìm thấy thi thể người mất tích tại xã Cần Giờ

Tối 17-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, sau hơn một ngày tìm kiếm, Đồn Biên phòng Cần Thạnh phối hợp các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân mất tích.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cần Thạnh động viên gia đình nạn nhân

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-8, Đồn Biên phòng Cần Thạnh nhận thông tin từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phát - đơn vị đang thi công dự án Khu đô thị, du lịch lấn biển Cần Giờ, về việc có một công nhân mất tích trong quá trình làm việc tại công trình.

Người mất tích là anh B.V.H. (sinh ngày 3-9-1996, quê ở xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cần Thạnh thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Cần Giờ khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Cần Thạnh huy động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng một ca nô công suất 300CV và một ghe của người dân. Các lực lượng chức năng khác huy động thêm 3 phương tiện và 15 cán bộ, chiến sĩ, khẩn trương rà soát các khu vực liên quan, thu thập thông tin...

Đến 9 giờ ngày 16-8, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể người mất tích tại vị trí Phà bơm số 01 (mũi Hải Đăng). Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể được đưa vào bờ và bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

MẠNH THẮNG