Sáng kiến từ những trăn trở

Công nghệ hiện đại không tự tạo ra hiệu quả trong nhà máy. Đằng sau những dây chuyền tự động, robot hay hệ thống trí tuệ nhân tạo là đội ngũ kỹ sư trực tiếp tiếp nhận, tích hợp, vận hành và cải tiến - đưa công nghệ vào đúng bài toán sản xuất để tăng giá trị làm lợi.

Anh Võ Anh Tuấn (bìa phải) cùng đồng nghiệp kiểm tra các bộ phận công nghệ tại Công ty TNHH Jabil Việt Nam. ẢNH: NVCC

Thấy vấn đề, tìm cách tháo gỡ

Lượng vật tư bảo hành nằm lâu trong kho, những mã hàng ít dùng hoặc không còn nhu cầu đang chiếm dụng diện tích và nguồn vốn của doanh nghiệp. Với kỹ sư Nguyễn Tấn Hưng, Giám đốc Phòng Quản lý chất lượng, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex, đó là bài toán cần giải quyết bằng dữ liệu và công nghệ.

Thay vì tiếp tục cách làm cũ, anh cùng các cộng sự rà soát lại toàn bộ luồng kiểm tra - giao nhận, xác định chính xác những điểm chưa liên thông và thời điểm dễ phát sinh chênh lệch. Từ đó, nhóm tiến hành chuẩn hóa dữ liệu tồn kho thực tế, trạng thái giao nhận và tiến độ đơn hàng xuất bảo hành, xây dựng mô hình quản trị thông minh ứng dụng AI. Hệ thống hỗ trợ tự động đối chiếu thông tin theo thời gian thực, nhận diện các nhóm vật tư có nguy cơ tồn dài hạn và cảnh báo sớm để người quản lý kịp thời xử lý.

Theo anh Nguyễn Tấn Hưng, khó khăn lớn nhất khi triển khai sáng kiến là việc đồng bộ dữ liệu và phương thức làm việc giữa các bộ phận. Nhóm đã phải rà soát lại cách ghi nhận, đối chiếu từng trường hợp chênh lệch để điều chỉnh quy tắc kiểm soát cho phù hợp với thực tế vận hành. Qua đó, dự án giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí phát sinh từ hàng tồn kho lỗi thời, không còn nhu cầu sử dụng, với giá trị làm lợi khoảng 65,7 tỷ đồng.

Một dạng lãng phí khác được anh Nguyễn Minh Phương, Giám sát sản xuất tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, phát hiện từ những chiếc coupon - loại chip giả dùng để kiểm tra, thiết lập và xác nhận điều kiện vận hành ở các công đoạn lắp ráp. Trước đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở một công đoạn, coupon đều bị tiêu hủy dù nhiều chiếc vẫn còn khả năng tái dùng. Thực tế đó khiến anh Phương trăn trở với câu hỏi: Làm sao để kiểm soát tốt rủi ro và tái sử dụng coupon một cách an toàn?

Để đi tìm câu trả lời, anh Phương chủ động thành lập và dẫn dắt nhóm kỹ sư làm việc liên tục trong hơn 6 tháng. Nhóm tiến hành phân tích các dạng lỗi tiềm ẩn trên coupon đã qua sử dụng, đánh giá rủi ro theo từng công đoạn, đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh chính xác thông số, trình tự vận hành. Sau quá trình này, nhóm đã xây dựng được quy trình tái sử dụng coupon. Sáng kiến giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 10 tỷ đồng/năm, giảm lượng vật liệu phải tiêu hủy. Sau khi Intel Products Việt Nam triển khai thành công dự án, kinh nghiệm và kết quả này đã được các nhà máy Intel khác tham khảo, áp dụng.

Anh VÕ THÀNH AN, Phòng Đào tạo kỹ thuật toàn cầu khối sản xuất ATM, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam Giảm việc lặp lại, tăng thời gian cho chuyên môn Hơn 15 năm làm việc tại Intel, tôi có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo kỹ thuật. Từ yêu cầu thực tế là làm sao để chương trình đào tạo dễ tiếp cận, nhất quán và hỗ trợ tốt nhất cho công việc, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ quy trình để tinh gọn và chuẩn hóa tài liệu. Các công cụ số và AI được tận dụng tối đa trong phạm vi cho phép để giảm thiểu các thao tác thủ công. Khi dữ liệu được sắp xếp bài bản, người lao động có thể tra cứu nội dung cần thiết nhanh hơn, tiết giảm thời gian cho các khâu lặp lại để dồn sức cho công việc chuyên môn.

Công nghệ phải phù hợp thực tiễn

Đưa một công nghệ mới vào nhà máy chưa phải là đích đến, điều khó hơn là hiểu, làm chủ và tìm cách để công nghệ ấy phù hợp nhất với thực tế sản xuất. Đó cũng là vấn đề được anh Hồ Lê Tấn Bảo, kỹ sư tự động hóa Công ty TNHH Jabil Việt Nam, đặt ra khi bắt tay thử nghiệm dây chuyền băng tải từ tính thông minh ITS.

Anh Hồ Lê Tấn Bảo sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề dệt vải tại TPHCM. Từ nhỏ, tiếng máy dệt và những chuyển động của máy móc đã hình thành trong anh niềm say mê cơ khí, điện tử. Tốt nghiệp ngành Cơ điện tử, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, anh Bảo từng làm việc cho một doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ trước khi gia nhập Jabil với vai trò kỹ sư tự động hóa. Sau 6,5 năm cống hiến, anh Bảo hiện là Trưởng nhóm Phần mềm Tự động hóa nhà máy, sở hữu 7 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi hơn 18 tỷ đồng.

Nổi bật là giải pháp dây chuyền tốc độ cao ứng dụng công nghệ băng tải từ tính thông minh ITS, giúp năng suất tăng 40% và tiết kiệm cho công ty hơn 10 tỷ đồng/năm. Ý tưởng đến với anh Hồ Lê Tấn Bảo từ việc quan sát những hệ thống tàu điện đệm từ trường có khả năng di chuyển với vận tốc vượt trội. Từ ý tưởng đó, anh cùng nhóm kỹ thuật bắt tay thử nghiệm. Nhóm làm việc cùng các chuyên gia của Jabil, tự lập trình thuật toán phân luồng sản phẩm và tích hợp nhiều công đoạn tự động.

Khi hệ thống vận hành ổn định và giúp năng suất tăng 40%, giải pháp đã được Công ty Jabil đánh giá là một trong những sáng kiến nổi bật năm 2025 trong chương trình “Deliver Best Practices”, đồng thời được vinh danh tại trụ sở tập đoàn ở Florida (Hoa Kỳ). Nhưng với anh Bảo, điều ý nghĩa hơn cả là đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến để tiếp tục hành trình cải tiến công nghệ trong tương lai.

“Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc mua sắm hay tiếp nhận công nghệ tiên tiến từ bên ngoài, mà là làm sao để đội ngũ kỹ sư Việt Nam có đủ kiến thức, năng lực vận hành và làm chủ hoàn toàn công nghệ đó”, anh chia sẻ. Kỹ sư Hồ Lê Tấn Bảo cũng đã trực tiếp kèm cặp 10 kỹ sư trẻ, biên soạn tài liệu và đào tạo chuyên sâu cho hơn 100 kỹ sư, kỹ thuật viên tại nhà máy.

Anh VÕ ANH TUẤN, kỹ sư kiểm tra, Công ty TNHH Jabil Việt Nam: Sáng kiến có thể bắt đầu từ một điểm chưa hợp lý Năm 2008, tôi vào Công ty Jabil làm việc ở vị trí kỹ thuật viên. Thời điểm đó, bài toán tôi cùng đồng nghiệp trăn trở là quy trình đăng ký, phê duyệt thiết bị còn phụ thuộc quá nhiều vào trao đổi trực tiếp, email và giấy tờ thủ công. Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, khi nhân viên làm việc từ xa, việc tìm đúng người phê duyệt và theo dõi từng bước mất rất nhiều thời gian. Từ thực tế đó, chúng tôi xây dựng quy trình tự động hóa để yêu cầu được tạo và chuyển trực tiếp đến đúng người có thẩm quyền. Sau đó, quy trình tiếp tục được nâng cấp, chuẩn hóa và sử dụng thống nhất trong nhà máy. Qua 18 năm gắn bó, tôi đã sở hữu 11 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi gần 5 tỷ đồng, đồng thời trực tiếp đào tạo, kèm cặp 86 kỹ thuật viên trẻ. Với tôi, điều cốt lõi là hình thành thói quen tự nhìn lại công việc mỗi ngày, bởi chỉ cần một điểm chưa hợp lý được chú ý và tìm cách tối ưu, đó đã là khởi đầu của một sáng kiến.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT