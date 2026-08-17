Các ổ mây dông đang phát triển nhiều trên cả nước

Cơ quan khí tượng vừa cảnh báo, các ổ mây dông đang phát triển tại nhiều khu vực trên cả nước. Người dân cần đề phòng mưa dông, sét, gió giật mạnh, nhất là trong chiều tối và đêm nay, 17-8.

Các ổ mây dông ở Bắc bộ chiều 17-8. Ảnh chụp màn hình theo dõi radar thời tiết và mây vệ tinh của Cục Khí tượng - thủy văn

Chiều 17-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tại Bắc bộ, các ổ dông đang hình thành ở nhiều địa phương: phía Bắc các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh; Lạng Sơn; phía Tây các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa.

Trong những giờ tới, mưa có khả năng xảy ra tại khu vực Tây Bắc bộ, tỉnh Phú Thọ và phía Nam TP Hà Nội.

Dự báo từ đêm 17 đến ngày 18-8, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ổ mây dông hình thành và phát triển ở phía Tây Nam TP Hà Nội chiều 17-8. Ảnh: X.H

Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, mưa dông có xu hướng gia tăng. Từ đêm 17 đến ngày 18-8, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 19 đến ngày 21-8, Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hình ảnh radar thời tiết chiều 17-8 tại Nam Trung bộ và Nam bộ. Nguồn: Cục Khí tượng - thủy văn

Trong khi đó, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, dữ liệu radar thời tiết ghi nhận nhiều ổ dông đang phát triển tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Mây dông cũng bắt đầu phát triển cục bộ tại tỉnh An Giang.

Từ chiều 17 đến ngày 18-8, hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, gây mưa nhiều nơi ở phía Nam. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Về tình hình nắng nóng chiều 17-8, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trung du, đồng bằng Bắc bộ và nhiều khu vực tại Trung bộ đang có nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 18-8, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt. Ngày 19-8, nắng nóng diện rộng ở Trung bộ có khả năng kết thúc.

PHÚC HẬU