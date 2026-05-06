Cà Mau: Hơn 2.390 tỷ đồng nâng cấp đường nối quốc lộ 1 - quản lộ Phụng Hiệp

Ngày 6-5, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường tỉnh ĐT.978 (đoạn quốc lộ 1 - quản lộ Phụng Hiệp) với chiều dài dự án khoảng 27km, đi qua địa bàn các xã: Hòa Bình, Vĩnh Mỹ, Châu Thới, Vĩnh Thanh, Phước Long và Ninh Quới.

Đường tỉnh ĐT.978
Tổng nguồn vốn dự án hơn 2.390 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện dự án năm 2026-2029.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh ĐT.978 (đoạn quốc lộ 1 - quản lộ Phụng Hiệp) là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của vùng.

Tuyến đường không chỉ bảo đảm kết nối thông suốt giữa khu trung tâm và khu vực mở rộng, mà còn là trục động lực chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

TẤN THÁI

