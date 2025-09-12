Cà Mau: Nhiều chủ đầu tư được giao vốn lớn nhưng giải ngân chậm

Chiều 12-9, tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (lần 5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi phát biểu chỉ đạo

Ông Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (gồm cả vốn năm 2024 chuyển sang) hơn 12.240 tỷ đồng. Đến ngày 8-9, toàn tỉnh mới giải ngân 4.040 tỷ đồng, đạt gần 33% kế hoạch. Trong số 18 chủ đầu tư, có 11 đơn vị giải ngân trên mức trung bình và 7 đơn vị giải ngân dưới mức trung bình.

Tiến độ giải ngân phụ thuộc nhiều vào các dự án lớn, trong đó Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau (1.200 giường) đang chậm tiến độ. Một số dự án khác vướng giải phóng mặt bằng như: Dự án Kè bờ sông TP Bạc Liêu; Dự án Khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cùng; Dự án cầu Hòa Bình 2 và tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn - Gò Cát; Dự án đường Vành đai ngoài - thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1); Dự án đường vành đai trong, TP Bạc Liêu (giai đoạn 1)...

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh có nguồn vốn lớn nhưng giải ngân rất chậm.

Trước thực trạng này, Sở Tài chính tỉnh đề nghị các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện thi công, xây dựng bảng tiến độ chi tiết. Đồng thời, kịp thời báo cáo khó khăn để đề xuất điều chỉnh, giảm vốn đối với các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân.

Sở cũng nhấn mạnh, trường hợp chủ đầu tư không nghiêm túc rà soát tiến độ, xác định nhu cầu vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm.

TẤN THÁI