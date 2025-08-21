Vĩnh Long cần hơn 66.000 tỷ đồng cho các dự án đầu tư công trung hạn

UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Tài chính tổng hợp đề xuất Thủ tướng xem xét bổ sung vốn trung ương hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các ngành lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 với số vốn là 66.151,98 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TÍN HUY

Chiều 21-8, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy.

Hội nghị nhằm nghe Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đề xuất với Trung ương về các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Vĩnh Long và kế hoạch, tiến độ thực hiện đường hành lang ven biển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần bổ sung vào một số công trình, dự án ưu tiên, quan trọng nhất, mở ra không gian, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030, như: Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si; Quốc lộ 54 từ huyện Bình Tân đến huyện Cầu Kè trước đây; đường tránh thành phố Trà Vinh trước đây; tuyến đường từ cầu Đại Ngãi đến cầu Cổ Chiên; Tuyến đường ven biển từ Đại Ngãi qua Trà Vinh trước đây - qua Bến Tre trước đây - đến cầu Cửa Đại (cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại vốn ngân sách Trung ương); công trình Quốc lộ 57 qua tỉnh Vĩnh Long trước đây và công trình Hồ nước ngọt Láng Thé, giai đoạn 2 và một số công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn 3 tỉnh trước đây.

Khởi công dự án Hồ chứa nước ngọt Láng Thé giai đoạn 1 tại tỉnh Trà Vinh trước đây

Theo đó, trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Tài chính tổng hợp đề xuất Thủ tướng xem xét bổ sung vốn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các ngành lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 với số vốn là 66.151,98 tỷ đồng.

Trong đó, thực hiện 18 dự án trọng điểm, cấp bách, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án khắc phục sạt lở bờ sông, thích ứng biến đổi khí hậu với tổng vốn trên 13.100 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện 7 dự án trọng điểm có tính liên kết vùng với số vốn 22.320 tỷ đồng; 2 dự án đảm bảo an ninh nguồn nước với số vốn 2.780 tỷ đồng và 9 dự án trọng điểm có tính kết nối, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đã được Đảng và Nhà nước có ý kiến chỉ đạo với nhu cầu vốn là 27.929 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh, việc xác định thứ tự ưu tiên các công trình, dự án quan trọng trong giai đoạn trung hạn 2026-2030 có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để tỉnh bứt phá trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp, gửi về các Bộ, ngành Trung ương, trong đó làm rõ các dự án có tính lan tỏa, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường, giai đoạn 2026-2030 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới về không gian và điều kiện phát triển. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực then chốt, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

