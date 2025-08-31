Thi công xuyên lễ trên những công trình lưới điện miền Nam

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khi phố phường rợp cờ hoa, khắp nơi tràn ngập không khí sum vầy, trên các công trường lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), người lao động vẫn miệt mài, hăng say làm việc từng giờ, từng phút.

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (bên phải) thăm, tặng quà đơn vị thi công tại công trường Hàm Tân – Tân Thành tỉnh Lâm Đồng

Ngay từ sáng 30-8 đến nay, Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đã có mặt tại Trạm 110kV Hồ Tràm (TPHCM), các công trình trung hạ thế (Đồng Nai) và Dự án Phân pha đường dây 110kV Trị An – Thạnh Phú và nhánh rẽ trạm biến áp 110kV công nghệ cao để thăm hỏi, tặng quà công nhân đang thi công xuyên lễ trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Tại các công trình, lãnh đạo EVNSPC đã thăm hỏi, tặng quà tri ân, động viên khích lệ những người lao động đang hăng say làm việc, đồng thời lưu ý người lao động cần đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Tại nhiều công trình lưới điện của EVNSPC, không khí lao động vẫn miệt mài, sôi động từng giờ, từng phút

Lãnh đạo EVNSPC đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động EVNSPC và các nhà thầu đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, góp phần đưa 78 công trình về đích trong 8 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đặc biệt này, người lao động trên các công trình cũng đã gác lại những riêng tư, niềm vui sum họp gia đình để cùng EVNSPC quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Anh Ca Chí Điền, Kỹ sư quản công trình Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam, cho biết: Ngày lễ, thấy bà con vui chơi, sum họp gia đình, mình cũng chạnh lòng. Thế nhưng để đảm bảo tiến độ đề ra, kịp thời đưa điện vào phục vụ cho người dân, anh em chúng tôi đã cố gắng cùng nhau làm xuyên lễ. Làm việc xuyên lễ có vất vả, nhưng khi lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp xuống hiện trường, thăm hỏi, động viên, chúng tôi thấy rất vui, ấm lòng và có thêm động lực.

Ông Lê Hoàng Oanh, Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC chia sẻ với nhà thầu tại công trình tỉnh Tây Ninh

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết: Không chỉ kỳ nghỉ lễ 2-9 này, mà tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên tết đã được EVNSPC thực hiện ngay từ đầu năm 2025. Qua đó khắc họa rõ nét văn hóa trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của người làm điện miền Nam. Tất cả vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo điện an toàn, tin cậy, góp phần vào sự phát triển kinh tế và cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực phía Nam.

Bên cạnh hoạt động của Tổng Giám đốc EVNSPC, các Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn EVNSPC cũng đã trực tiếp xuống công trường ở nhiều địa phương như: Lâm Đồng, Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long… để kịp thời thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ; kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Ông Bành Đức Hoài, Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC (thứ 4 từ phải qua) thăm và tặng quà tại Đồng Tháp

Ông Lê Xuân Hải, Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC (thứ 5 từ trái qua) thăm hỏi, kiểm tra trạm biến áp 110kV Phú Thuận, 110kV Ba Tri - Bình Thạnh, tỉnh Vĩnh Long

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Lâm Xuân Tuấn (thứ 3 bên trái qua) kiểm tra tiến độ, tặng quà nhà thầu tại dự án trạm biến áp 110kV Ngan Dừa, tỉnh Cà Mau

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Hứa Thanh Nhàn (phải) tặng quà tại công trình “Phân pha dây dẫn ĐZ110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên”

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Đoàn Đức Hưng (thứ 2 bên trái) kiểm tra tại công trường Trạm 110kV Phú Riềng và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng tỉnh Đồng Nai

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Lâm Xuân Tuấn (thứ 2 bên trái qua) kiểm tra tiến độ, tặng quà nhà thầu thi công tại dự án “Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn”

Chủ tịch Công đoàn EVNSPC Lê Xuân Thái (bên trái) và Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Đào Hòa Bình thăm công trường tại Lâm Đồng

TUẤN QUANG