Thi công xuyên lễ trên những công trình lưới điện miền Nam

Ngay từ sáng 30-8 đến nay, Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đã có mặt tại Trạm 110kV Hồ Tràm (TPHCM), các công trình trung hạ thế (Đồng Nai) và Dự án Phân pha đường dây 110kV Trị An – Thạnh Phú và nhánh rẽ trạm biến áp 110kV công nghệ cao để thăm hỏi, tặng quà công nhân đang thi công xuyên lễ trong điều kiện thời tiết khó khăn.
Tại các công trình, lãnh đạo EVNSPC đã thăm hỏi, tặng quà tri ân, động viên khích lệ những người lao động đang hăng say làm việc, đồng thời lưu ý người lao động cần đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.
Lãnh đạo EVNSPC đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động EVNSPC và các nhà thầu đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, góp phần đưa 78 công trình về đích trong 8 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đặc biệt này, người lao động trên các công trình cũng đã gác lại những riêng tư, niềm vui sum họp gia đình để cùng EVNSPC quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Anh Ca Chí Điền, Kỹ sư quản công trình Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam, cho biết: Ngày lễ, thấy bà con vui chơi, sum họp gia đình, mình cũng chạnh lòng. Thế nhưng để đảm bảo tiến độ đề ra, kịp thời đưa điện vào phục vụ cho người dân, anh em chúng tôi đã cố gắng cùng nhau làm xuyên lễ. Làm việc xuyên lễ có vất vả, nhưng khi lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp xuống hiện trường, thăm hỏi, động viên, chúng tôi thấy rất vui, ấm lòng và có thêm động lực.
Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết: Không chỉ kỳ nghỉ lễ 2-9 này, mà tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên tết đã được EVNSPC thực hiện ngay từ đầu năm 2025. Qua đó khắc họa rõ nét văn hóa trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của người làm điện miền Nam. Tất cả vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo điện an toàn, tin cậy, góp phần vào sự phát triển kinh tế và cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực phía Nam.
Bên cạnh hoạt động của Tổng Giám đốc EVNSPC, các Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn EVNSPC cũng đã trực tiếp xuống công trường ở nhiều địa phương như: Lâm Đồng, Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long… để kịp thời thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ; kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho dự án.