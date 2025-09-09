UBND TP Cần Thơ và VNPT ký kết hợp tác chuyển đổi số

Ngày 9-9, UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ ký kết hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Theo đó, UBND TP Cần Thơ và VNPT thống nhất thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030, với 4 nội dung chính, gồm: phát triển hạ tầng, nền tảng tạo nền móng cho chuyển đổi số; phát triển chính quyền số; kinh tế số và xã hội số.

Mục tiêu của chương trình hợp tác là nhằm phát huy tối đa thế mạnh của 2 bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động, góp phần mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, UBND TP Cần Thơ và VNPT sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ người dân và cán bộ, công chức, viên chức

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu, cho biết, chương trình ký kết hợp tác là rất cần thiết, phù hợp với tầm nhìn chiến lược của TP Cần Thơ, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ về chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, việc triển khai thực hiện các nội dung ký kết cần đi vào thực tế từng sở ngành, đơn vị, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đặc biệt là hướng đến mục tiêu để mỗi người dân được thụ hưởng thành quả của công nghệ ngay trong đời sống hằng ngày. Từ đó tạo ra bước đột phá trong xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị thông minh, trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ và VNPT ra mắt Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ người dân và cán bộ, công chức, viên chức. Trợ lý ảo này giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả và giảm tải áp lực hành chính; mở ra kênh tương tác thân thiện, thông minh, hướng tới mô hình chính quyền phục vụ hiện đại, gần gũi.

TUẤN QUANG