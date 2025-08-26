Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Thái Lan và TP Cần Thơ

Chiều 26-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tiếp và làm việc với đoàn công tác do bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM làm trưởng đoàn.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại buổi tiếp và làm việc

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố sau sáp nhập. Theo đó, TP Cần Thơ mới có diện tích tự nhiên 6.360km2, dân số hơn 3,2 triệu người; quy mô kinh tế khoảng 11,6 tỷ USD, ước tính đến cuối năm 2025 đạt 12,7 tỷ USD.

Ông Trần Văn Lâu cho biết, sau sáp nhập, TP Cần Thơ đã mở ra không gian phát triển rất lớn, với nhiều lợi thế và tiềm năng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, đáng chú ý là hạ tầng giao thông đang được đầu tư ngày càng hoàn thiện, như: cao tốc trục dọc và trục ngang, cảng hàng không quốc tế, quy hoạch cảng biển nước sâu Trần Đề, hệ thống đường sông kết nối với cảng biển, nguồn cung năng lượng dồi dào từ điện gió, nhiệt điện khí…

Chính vì vậy, thời gian qua có nhiều tổ chức, cá nhân, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đến Cần Thơ tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố định hướng đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của quốc gia và trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đặc biệt coi trọng sự đồng hành, hợp tác hiệu quả, hội nhập sâu rộng từ các cộng đồng, tổ chức và đối tác quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Thái Lan đến tìm hiểu và triển khai dự án tại thành phố; đồng thời, thành phố cũng sẵn sàng phối hợp Tổng Lãnh sự quán tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục... để tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân 2 nước.

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM và lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm

Tại buổi làm việc, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM thay mặt đoàn cảm ơn vì được sự đón tiếp nồng hậu của thành phố, cũng như cá nhân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đồng thời chúc mừng sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của TP Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM cho biết, trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có nhiều doanh nghiệp của Thái Lan đang hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực như: chế biến các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất giấy, vật liệu xây dựng, phân phối hàng hóa, năng lượng tái tạo...

Đạt kết quả trên là nhờ vào sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền, các sở, ban ngành của TP Cần Thơ để doanh nghiệp hoạt động đảm bảo tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Bà Wiraka Moodhitaporn cho rằng, doanh nghiệp Thái Lan và TP Cần Thơ còn nhiều tiềm năng hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, chế biến xuất khẩu nông – thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại... Do đó, việc tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại giữa 2 bên để trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư là rất cần thiết.

Theo Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, Thái Lan và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 5-2025 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước vào năm 2026. Do đó, bà Wiraka Moodhitaporn đề xuất, thời gian tới, TP Cần Thơ tạo điều kiện phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

6 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Thái Lan và Cần Thơ đạt 24,49 triệu USD. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của 2 nước là: thủy sản, may mặc, nông sản, vải, nguyên liệu, máy móc thiết bị…

