Vĩnh Long mở rộng diện tích dừa hữu cơ

Với hơn 119.000 ha dừa hiện có, chiếm gần 50% diện tích cả nước, Vĩnh Long đang tập trung mở rộng diện tích dừa hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng và chuỗi giá trị gắn với chế biến sâu nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Vĩnh Long phấn đấu khoảng 70% sản lượng dừa sẽ được tiêu thụ qua hợp đồng liên kết. Ảnh: TÍN HUY

Ngày 27-8, ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 70% sản lượng dừa sẽ được tiêu thụ qua hợp đồng liên kết. Các doanh nghiệp, HTX và nông dân cùng tham gia chuỗi giá trị để đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu”.

Theo Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 119.270 ha dừa, tương đương 22 triệu cây, trong đó hơn 110.120 ha đang cho trái. Các giống chủ lực gồm dừa ta xanh, ta vàng, dừa dâu xanh, dâu vàng… chiếm 84% diện tích; dừa lùn chiếm 15%; dừa sáp đặc sản 1,14%. Đặc biệt, tỉnh hiện có 30.355 ha dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, đạt chứng nhận của nhiều thị trường khó tính, chiếm 25,45% tổng diện tích. Cùng với đó, Vĩnh Long đã được cấp 156 mã số vùng trồng dừa tươi với diện tích 11.012 ha và 17 mã số cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là nền tảng quan trọng để dừa Vĩnh Long thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.

Dừa sáp đặc sản của Vĩnh Long trồng theo phương pháp hữu cơ đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính

Hiện toàn tỉnh có khoảng 183 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa, tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2025 ước đạt 500 triệu USD, tăng 2,9% so với năm 2024.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ mở rộng diện tích dừa lên 132.000 ha, sản lượng dự kiến 1,53 triệu tấn. Trong đó, 40.000 – 50.000 ha sẽ được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn VietGAP và hữu cơ, gắn với cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Tỉnh phấn đấu có 30 – 50 doanh nghiệp liên kết với các HTX, xây dựng vùng nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu chế biến sâu và xuất khẩu sang các thị trường cao cấp.

Ngoài mở rộng diện tích, tỉnh cũng chú trọng cải tạo vườn dừa già cỗi, chuyển đổi sang giống mới có năng suất, chất lượng cao; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm từ dừa, xây dựng thương hiệu “dừa Vĩnh Long” trên thị trường quốc tế.

Song song đó, tỉnh triển khai Đề án phát triển toàn diện ngành hàng dừa đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, tập trung hỗ trợ nông dân, HTX và doanh nghiệp sản xuất dừa hữu cơ, gắn với cấp mã số vùng trồng; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết vùng. Với định hướng phát triển dừa hữu cơ, Vĩnh Long không chỉ duy trì vị thế địa phương có diện tích dừa lớn nhất cả nước, mà còn hướng tới trở thành trung tâm cung ứng nguyên liệu và sản phẩm dừa chất lượng cao cho những thị trường khó tính.

TÍN HUY