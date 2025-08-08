Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện hơn 3.320 tỷ đồng

Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường – công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỷ đồng, quy mô vốn lớn nhất tỉnh từ trước đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kiểm tra tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Sau khi nghe báo cáo từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng và các đơn vị thi công, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, đặc biệt trong bối cảnh dự án đang ở năm cuối giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, sớm hoàn thành các hạng mục quan trọng đúng tiến độ để đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và yêu cầu phát triển hệ thống y tế của tỉnh.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh đang triển khai chậm tiến độ

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12ha tại phường Hòa Thành (TP Cà Mau), với tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành gói thầu số 8 (san lấp mặt bằng, cổng, tường rào, nhà bảo vệ). Các gói thầu lớn như số 27 (khối nhà chính, cấp thoát nước, thử tải cọc) và số 60 (nhà tâm thần, truyền nhiễm, kỹ thuật) đang triển khai nhưng còn chậm.

Trong năm 2025, dự án được phân bổ hơn 2.200 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến ngày 30-7, mới giải ngân được hơn 469 tỷ đồng. Với tiến độ hiện tại, khả năng giải ngân hết số vốn còn lại trong năm là rất khó, trong khi dự án thuộc giai đoạn đầu tư 2021-2025 và đang bước vào thời điểm nước rút.

TẤN THÁI