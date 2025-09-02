Cần Thơ triển khai gói vay ưu đãi dành cho người học

Ngày 2-9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đang triển khai gói vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán sẽ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi

Gói vay trên được thực hiện theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg (ngày 28-8-2025) của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác.

Các ngành được quy định tại Quyết định 29 bao gồm: khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan); các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định của pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa đối với 1 người học gồm toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường; tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất ưu đãi cho vay là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng/người học thì không phải thực hiện bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay; trường hợp vay trên 500 triệu đồng/người học thì phải thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay bằng tài sản theo quy định.

Phương thức cho vay Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người học là người đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng. Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, người học trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

TUẤN QUANG