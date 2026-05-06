Cà Mau: Phát hiện thi thể nhân viên trường học trên sông Chắc Băng

Sáng 6-5, thông tin từ UBND xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an xã đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ vụ thi thể nam giới trôi trên sông Chắc Băng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 ngày 5-5, người dân ở khu vực ấp 4 (xã Thới Bình) phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Chắc Băng nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh L.H. (25 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, xã Biển Bạch) - nhân viên văn phòng tại một trường cấp 3 trên địa bàn.

Do trên người nạn nhân có vết thương nên gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Vì vậy, Công an xã Thới Bình đã báo đến Công an tỉnh Cà Mau, đề nghị cử lực lượng nghiệp vụ xuống khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

TẤN THÁI