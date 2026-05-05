Đề cao chỉ số hạnh phúc của người dân khi xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Ngày 5-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND TP Hà Nội để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn. Đến nay, dự thảo đã được trình UBND TP Hà Nội báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo dự thảo, “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể. Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, mức độ cải thiện chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo quan trọng nhất.

Trên cơ sở cụ thể hóa các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa vào điều kiện của Thủ đô, dự thảo xác định 8 nội dung cốt lõi gồm: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người; xây dựng môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, với tổng số 54 tiêu chí bao trùm tất cả các lĩnh vực, trong đó có bổ sung 2 tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân.

Về phương án triển khai, dự thảo đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí: tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa. Dự thảo cũng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa, đồng thời xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, việc nghiên cứu xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh mới. Đồng thời lưu ý, đối với hệ thống tiêu chí cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm vừa có cơ sở lý luận vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá và bám sát định hướng phát triển chung. Về phương án triển khai, cần xây dựng mô hình gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

Trước đó, vào ngày 4-5, tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến gợi mở TP Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, qua đó đúc rút kinh nghiệm về mô hình này, để các địa phương học hỏi, phấn đấu.

KHÁNH NGUYỄN