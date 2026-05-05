Mưa to diện rộng từ Trung bộ đến Nam bộ

Theo dữ liệu cập nhật đến 18 giờ ngày 5-5 từ ứng dụng Vrain, hệ thống trạm đo mưa tự động, mưa dông xuất hiện trên diện rộng, tập trung từ Trung bộ, Tây Nguyên đến Nam bộ.

Tại Trung bộ, TP Huế là khu vực có lượng mưa lớn nhất, với 139mm tại trạm Hương Bình. Lượng mưa tại TP Đà Nẵng là 34,2mm, đo tại trạm Trà Don; Quảng Ngãi 49mm, đo tại trạm Sơn Trà; Khánh Hòa 39,4mm, tại trạm Khánh Nam.

Khu vực Tây Nguyên có mưa diện rộng. Trong đó, Đắk Lắk ghi nhận lượng mưa 73,6mm tại trạm Hòa Hiệp Trung; Lâm Đồng 67,6mm tại trạm Hồ Thôn 4 Lộc Bắc; Gia Lai 43,4mm tại Chư Mố.

Tại Nam bộ, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. TPHCM ghi nhận lượng mưa 52,6mm tại trạm Tân Uyên, đạt mức mưa to. An Giang mưa 34,8mm tại trạm An Ninh KV3; Cần Thơ 21,4mm tại trạm Thạnh An; Cà Mau 35,8mm.

Ổ mây dông lớn đang gây mưa tại TPHCM. Ảnh chụp từ ứng dụng cập nhật radar thời tiết, lúc 18 giờ ngày 5-5

Các chuyên gia khí tượng cho biết, chiều 5-5, tâm mưa tập trung tại khu vực Huế, Tây Nguyên và Nam bộ. Lượng mưa trên 50mm xuất hiện tại nhiều nơi, có khả năng gây ngập cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực ven sông, suối nếu mưa tiếp tục kéo dài. Các cơn dông xuất hiện chủ yếu từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ.

Sau 18 giờ ngày 5-5, khu vực phía Nam tiếp tục hình thành và phát triển các ổ mưa dông mạnh. Tại Đồng Nai và TPHCM xuất hiện các khối mây lớn gây mưa to, mở rộng phạm vi vào khu vực trung tâm TPHCM, sau đó lan sang Tây Ninh.

Tại Trung bộ, khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có dông xuất hiện, di chuyển từ phía Tây sang. Từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác theo các đám mây dông nhỏ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hình thái mưa dông xuất hiện từ chiều đến tối còn tái diễn trong các ngày 5 đến 7-5 tại Nam bộ. Nguyên nhân do tổ hợp nhiều yếu tố khí tượng.

Trong đó, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động sớm và tăng cường nhẹ trên khu vực Nam bộ và Nam Biển Đông. Dòng gió này mang theo lượng ẩm lớn từ Ấn Độ Dương vào đất liền, làm gia tăng độ ẩm tầng thấp.

Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, vắt qua khu vực Nam bộ. Trên trục rãnh, các vùng hội tụ gió hình thành, tạo điều kiện cho không khí bốc lên mạnh. Cùng với đó, trường gió trên cao tồn tại nhiễu động yếu, kết hợp hội tụ ẩm tầng thấp, làm tăng bất ổn định khí quyển, thuận lợi cho mây đối lưu phát triển về chiều và tối.

Trong khi đó, nền nhiệt ban ngày tại Nam bộ ở mức cao, phổ biến 33-35 độ C, gây đối lưu nhiệt mạnh vào buổi chiều. Khi kết hợp với nguồn ẩm từ gió Tây Nam, các đám mây dông phát triển nhanh, gây mưa rào và dông diện rộng.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là giai đoạn chuyển mùa tại Nam bộ. Đặc trưng là mưa dông xuất hiện vào chiều và tối, phân bố không đều; có nơi mưa to trong thời gian ngắn, kèm lốc, sét và gió giật.

Lượng mưa đến 18 giờ ngày 5-5, số liệu cập nhật từ hệ thống Vrain:

Địa phương Trạm Lượng mưa (mm) TP Huế Hương Bình (Hương Trà) 139 TP Đà Nẵng Trà Don 34,2 Quảng Ngãi Sơn Trà 49 Khánh Hòa Khánh Nam 39,4 Gia Lai Chư Mố 43,4 Đắk Lắk Hòa Hiệp Trung 73,6 Lâm Đồng Hồ Thôn 4 Lộc Bắc 67,6 Tây Ninh Long Chữ 3 Đồng Nai Thanh Sơn 1 12,4 TPHCM Tân Uyên 52,6 Vĩnh Long Trà Cú 9,6 Đồng Tháp Cống Phú Phong 0 An Giang An Ninh KV3 34,8 TP Cần Thơ Thạnh An 21,4 Cà Mau Cà Mau 35,8

PHÚC HẬU