Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân

“Mở tài khoản nhanh - Kích hoạt định danh - Sẵn sàng dịch vụ công”, đó là chủ điểm của phường Xóm Chiếu (TPHCM) trong tháng cao điểm về xây dựng thói quen cho người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Cán bộ phường Xóm Chiếu hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

Sáng 6-5, UBND phường Xóm Chiếu (TPHCM) phát động Tháng cao điểm “Mở tài khoản nhanh - Kích hoạt định danh - Sẵn sàng dịch vụ công” nhằm tuyên truyền sâu rộng cho người dân về dữ liệu dân cư, hình thành thói quen sử dụng những dịch vụ, tiện ích số mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả Đề án 06, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở.

Hoạt động tháng cao điểm tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: hỗ trợ người dân mở tài khoản ngân hàng miễn phí; đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, tổ công nghệ số cộng đồng và Trưởng 23 khu phố phối hợp cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về dịch vụ công trực tuyến, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, người yếu thế và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi) khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công của phường làm khai sinh cho con, đang định làm thủ tục trực tiếp tại quầy vì chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. thì được cán bộ Tổ công tác nhanh chóng hỗ trợ bằng tài khoản VneID.

Tuổi trẻ phường Xóm Chiếu hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục qua tài khoản VneID

Bên cạnh đó, cán bộ trong tổ còn hướng dẫn thêm anh Thành các thao tác chuyển khoản khi thực hiện giao dịch trên môi trường số. Nhờ sự hỗ trợ này, thủ tục đăng ký khai sinh cho con của anh Thành được thực hiện nhanh chóng.

THÁI PHƯƠNG