Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri Côn Đảo

Tổ đại biểu số 5, Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Tổ đại biểu số 5, Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri Côn Đảo

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 5 đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM tại kỳ họp.

Các cử tri bày tỏ phấn khởi vào thành công tại kỳ họp thứ nhất, đánh dấu sự khởi đầu vững chắc, tạo khí thế, niềm tin và động lực cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Cử tri Phạm Thị Năm nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Trương Thị Lan Phương kiến nghị về công tác cấp cứu khẩn cấp bằng đường hàng không tại Côn Đảo

Trong không khí dân chủ và thẳng thắn, cử tri đã phản ánh tới các ĐBQH xoay quanh các vấn đề, như: cần có chính sách khám tầm soát ung thư và kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ cho phụ nữ toàn quốc, đặc biệt là phụ nữ sinh sống tại những vùng biên giới, hải đảo; kiến nghị xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các trường hợp cấp cứu chuyển viện cho người dân từ Côn Đảo về đất liền bằng đường hàng không; cần thêm bản tin dự báo thời tiết biển riêng cho khu vực đặc khu Côn Đảo…

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội được người dân quan tâm.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu Tổ đại biểu số 5 ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm của cử tri Côn Đảo. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và Thành phố, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG