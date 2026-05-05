Vĩnh Long cảnh báo xâm nhập mặn gia tăng, đe dọa sản xuất nông nghiệp

Cống Láng Thé thuộc xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long vận hành để ngăn mặn trữ ngọt

Ngày 5-5, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn trên địa bàn đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi ranh mặn 4‰ – ngưỡng gây hại trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp được dự báo xâm nhập sâu từ 34,4 đến 42,3km trên các tuyến sông chính và đạt đỉnh trong các ngày 6 và 7-5.

Đáng chú ý, trên sông Hậu, độ mặn 4‰ có thể lấn sâu hơn 42km, có nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cùng với đó, ranh mặn 1‰, mức bắt đầu tác động đến nguồn nước sinh hoạt được dự báo xâm nhập trên 50km, cho thấy phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Theo ngành chuyên môn, mức độ mặn 4‰ là ngưỡng mà nhiều loại cây trồng, đặc biệt là lúa và cây ăn trái, bị ảnh hưởng rõ rệt. Khi sử dụng nguồn nước này để tưới tiêu, cây dễ bị “sốc mặn”, dẫn đến cháy lá, giảm khả năng sinh trưởng, thậm chí chết hàng loạt nếu tình trạng kéo dài. Đối với các vườn cây lâu năm, thiệt hại không chỉ dừng lại trong một vụ mà còn ảnh hưởng đến năng suất nhiều năm sau. Không chỉ sản xuất nông nghiệp, độ mặn này còn đe dọa nguồn nước sinh hoạt.

Trước diễn biến trên, ngành chức năng địa phương tăng cường quan trắc, theo dõi chặt chẽ độ mặn trên các tuyến sông, kịp thời thông tin để người dân chủ động sản xuất. Việc vận hành hệ thống cống được thực hiện linh hoạt, đóng – mở đúng thời điểm nhằm ngăn mặn, giữ ngọt hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không lấy nước tưới khi độ mặn vượt ngưỡng cho phép, đặc biệt là mức 4‰ đối với cây trồng nhạy cảm. Chủ động trữ nước ngọt trong ao, mương, bồn chứa khi độ mặn giảm thấp; đồng thời áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, che phủ gốc để giảm bốc hơi, bảo vệ cây trồng trong giai đoạn cao điểm.

TÍN HUY