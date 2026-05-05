Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần linh hoạt, tránh rập khuôn

Ngày 5-5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri tại phường Kiến Tường và các xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Bình Hiệp, Tuyên Bình sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh báo cáo với cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội đã xem xét, quyết định, thông qua nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cử tri các xã, phường của tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội; ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực, nổi bật là giá vật tư nông nghiệp tăng cao, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hạ tầng giao thông xuống cấp, sạt lở kênh rạch.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, cấp tỉnh khi giao nhiệm vụ cho cấp xã cần bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực thi, đồng thời giám sát chặt chẽ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chính quyền địa phương 2 cấp cần vận hành linh hoạt, sáng tạo, tránh xơ cứng, rập khuôn; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả; chú trọng công tác quốc phòng - an ninh.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn, góp phần chia sẻ, động viên người dân ổn định cuộc sống.

