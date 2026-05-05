Di dời, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch: Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu triển khai đồng loạt theo phương thức “song song”, trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ toàn bộ đề án.

Chiều 5-5, đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành khảo sát tình hình triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030 tại 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, mục tiêu đến năm 2030 thành phố thực hiện di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch, tập trung tại các tuyến chính như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn; các khu vực nhỏ lẻ giao cho địa phương chủ động triển khai. Toàn thành phố dự kiến có 44 dự án, gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa, với tổng số 23.429 căn cần di dời. Riêng 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm hơn 65%, tương đương khoảng 15.708 căn.

Đối với khu vực trọng điểm này, thành phố đã xây dựng đề án riêng, đặt mục tiêu di dời 14.609 căn, đồng thời triển khai 9 dự án phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và quỹ đất đấu giá tạo nguồn vốn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng 65,7% hộ dân có nhu cầu nhận tiền bồi thường thay vì nhận căn hộ tái định cư, đặt ra yêu cầu phải cơ cấu lại quỹ nhà và chính sách hỗ trợ cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích người dân và tiến độ dự án. Thành phố cũng định hướng khai thác quỹ đất công thông qua đấu giá để tạo thêm nguồn lực thực hiện đề án.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ như rút ngắn thủ tục đầu tư, cho phép triển khai song song công tác bồi thường và lập dự án; áp dụng cơ chế đặc thù đối với khu vực trọng điểm; đồng thời thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển nhà ở...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch triển khai đề án, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư; hoàn thiện nhanh báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 15 dự án còn lại để sớm trình thành phố xem xét, quyết định.

Đồng chí Bùi Xuân Cường cũng lưu ý cần ưu tiên bố trí quỹ nhà tái định cư tại khu vực bờ Bắc kênh Đôi gắn với phát triển nhà ở xã hội; trường hợp thiếu hụt phải có phương án linh hoạt thay thế. Đối với các dự án vướng mắc pháp lý, cần khẩn trương rà soát, tháo gỡ; nếu không khả thi thì nghiên cứu chuyển sang hình thức đầu tư công để đảm bảo tiến độ chung.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định là khu vực “lõi” trong tổng thể Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2025-2030. Đồng chí yêu cầu UBND TPHCM phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, trong đó bí thư và chủ tịch phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan.

Thành phố xác định ưu tiên cao nhất là tập trung nguồn lực ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện đề án. Toàn bộ 14 dự án phải hoàn tất thủ tục trình trước cuối tháng 6, phấn đấu trong năm nay có chủ trương đầu tư và bố trí vốn triển khai. Việc tổ chức thực hiện cần tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ của địa phương và ban quản lý dự án, tránh chồng chéo, dàn trải.

Đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu triển khai đồng loạt theo phương thức “song song”, trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ toàn bộ đề án. Cùng với đó là chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà tái định cư bảo đảm chất lượng, giá phù hợp, đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù như điều chỉnh hệ số sử dụng đất, phát triển mạnh nhà ở xã hội để tăng nguồn cung.

Mục tiêu xuyên suốt được đặt ra là hoàn thành di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn thành phố.

