Cử tri kiến nghị đẩy nhanh giải quyết hồ sơ đất đai, xử lý dự án tồn đọng

Ngày 5-5, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 8, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri, ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thiếu trường học, quy hoạch treo nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn...

Tổ ĐBQH số 8 gồm các ĐB: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Bình Thới, Phú Thọ, Minh Phụng, Phú Lâm, An Lạc.

Tại điểm cầu phường Tân Phú, cử tri bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI; đồng thời nêu nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, giáo dục, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Cử tri Nguyễn Hoàng Sang (phường Tân Phú) cho rằng, cải cách thủ tục hành chính liên quan tới đất đai còn chậm, cần có mốc thời gian cụ thể cho việc giải quyết hồ sơ tồn đọng; đồng thời công khai rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính nếu việc phối hợp giữa các cơ quan tiếp tục chậm trễ.

Cử tri Nguyễn Văn Đoài chia sẻ, TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học trên địa bàn, tuy nhiên vẫn còn một số phường chưa có trường THCS nên học sinh phải học ở các phường lân cận. Cử tri mong sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu trường lớp tại các phường.

Tại điểm cầu phường Bình Thới, cử tri Nguyễn Phùng Nữ Thoại phản ánh dự án Khu phức hợp Đầm Sen đã được quy hoạch từ năm 1977 nhưng đến nay vẫn "treo", ảnh hưởng đến đời sống người dân nhiều năm qua. Cử tri kiến nghị sớm có quyết định rõ ràng đối với khu quy hoạch này.

Cử tri Nguyễn Đức Thiện Công cho biết Luật Nhà ở 2023 cho phép Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân thuê, nhưng để có quỹ đất sạch và nguồn lực tài chính là bài toán khó. Cử tri trăn trở Thành phố có cơ chế phối hợp để hỗ trợ tổ chức Công đoàn sớm triển khai các dự án này. Cử tri cũng kiến nghị các chính sách dành cho đối tượng cán bộ công đoàn chuyên trách để họ yên tâm công tác và cống hiến.

Thay mặt Tổ ĐBQH số 8, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cảm ơn cử tri đã tin tưởng, gửi gắm nhiều ý kiến. Tổ đã ghi nhận rất nhiều nội dung, ý kiến cử tri nêu, sẽ phân loại theo từng góc độ, lĩnh vực, sau đó chuyển tới các cơ quan, đơn vị, ban ngành các cấp để thẩm định, giải quyết.

Với ý kiến của cử tri về dự án quy hoạch kéo dài nhiều năm, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết thời gian qua, Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, có nguy cơ gây lãng phí. Các ĐB sẽ báo cáo với Quốc hội, từ đó Đảng ủy Quốc hội báo cáo với Bộ Chính trị để tiếp tục có những phương án chỉ đạo nhằm tháo gỡ.

CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT