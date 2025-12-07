Xã hội

Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc thông tuyến sau gần 4 ngày gián đoạn vì sạt lở

Tối 7-12, UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc đã thông tuyến trở lại sau gần 4 ngày bị sạt lở nghiêm trọng.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc (thuộc địa giới xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng) chính thức thông tuyến, phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại sau nhiều ngày bị gián đoạn.

5.jpg
Thời tiết khô ráo giúp công tác khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc rút ngắn so với kế hoạch ban đầu

Từ sáng 7-12, do điều kiện thời tiết nắng ráo nên việc giải phóng hiện trường các điểm sạt lở được đẩy nhanh và thông tuyến sớm hơn dự kiến ban đầu. Hiện tất cả điểm sạt lở đã được khai thông cho phương tiện lưu thông qua lại.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo do lượng đất, đá tại một số điểm sạt lở còn nhiều, nên các loại xe tải hạng nặng, xe đầu kéo và xe khách hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn.

A1.jpg
Các phương tiện đã lưu thông trở lại sau gần 4 ngày gián đoạn

Như Báo SGGP thông tin, tối 3-12, tại các đoạn thuộc Km43, Km45, Km50 trên quốc lộ 28 (qua đèo Gia Bắc) xảy ra sạt lở nhiều vị trí. Tại đây, lượng đất đá lớn cùng các loại cây rừng tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

