Áp thấp nhiệt đới có thể suy yếu thành vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 8 đến 9-12, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào khu vực giữa Biển Đông, di chuyển cơ bản theo hướng Tây Tây Nam nhưng suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Sáng 8-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua miền Trung Philippines. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đến rạng sáng 8-12 ở tọa độ khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc - 121,5 độ Kinh Đông, thuộc khu ven biển phía Tây của miền Trung Philippines. Lúc này, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ gần 15km/giờ.

IMG_4696.jpeg
Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng 8-12

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cơ bản di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/giờ. Đến ngày 9-12, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực giữa Biển Đông, cường độ duy trì cấp 6 giật cấp 8. Đến sáng 10-12, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây gần 200km về Nam Tây Nam. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng 8-12, vùng biển Đông Nam của khu vực giữa Biển Đông và Đông Bắc Trường Sa có gió mạnh lên 6, giật 8, sóng 2-4m. Cơ quan khí tượng đề nghị tàu thuyền không hoạt động ở khu vực này.

PHÚC VĂN

