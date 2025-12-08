Thông tuyến đường ven biển ở Hà Tĩnh sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt

Xã hội

Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã được thông tuyến.

Sau nỗ lực khắc phục sạt lở, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đã được thông suốt
Sau nỗ lực khắc phục sạt lở, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đã được thông suốt

Ngày 8-12, ông Nguyễn Xuân Lưu, Hạt trưởng Hạt Giao thông số 3 (Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở đưa ra khỏi hiện trường, bước đầu đã thông tuyến đường ven biển Hà Tĩnh tại Km84+700, đoạn qua địa phận xã Kỳ Xuân.

z7303718883339_0e347dea523513d7c31aeaa12e4b9915.jpg
Dù đã thông tuyến đường ven biển, nhưng cần tiếp tục xử lý đất đá tiềm ẩn trên núi cao

Hiện tại, các phương tiện có thể di chuyển qua lại khu vực này bình thường. Đơn vị tiếp tục duy trì người trực gác, phân luồng, cắm thêm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá để người dân chủ động phòng ngừa. Đồng thời, bố trí người thu gom, quét dọn các vệt bùn đất để đảm bảo vệ sinh môi trường.

z7303924333884_63c38b0ac33565b2aec391317a92286e.jpg
Công nhân tiếp tục thu gom, quét dọn bùn đất đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Lưu, về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng sạt lở cần tiếp tục dọn dẹp đất đá, nhất là các khối đá mồ côi từ sườn núi cao, làm kè bê tông kiên cố dài khoảng hơn 50m phía ta luy dương, hoặc lắp ghép các rọ đá…

Tuy nhiên, vẫn đang phải chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phê duyệt phương án cụ thể và nguồn kinh phí đầu tư.

z7303924334671_0333bc33f4c2f944ed7a22c84471333b.jpg
Hơn 1 tháng qua, các đơn vị chức năng đã nỗ lực thi công, hốt dọn hàng ngàn khối đất đá sạt lở, tràn xuống chắn ngang tuyến đường ven biển Hà Tĩnh
z7303924392855_357d47362afe462fa6d6fe7be251e341.jpg

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11-2025, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài đã khiến hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở làm vùi lấp hoàn toàn mặt đường ven biển Hà Tĩnh tại Km84+700.

z7303924389325_3e316df512d67dc652c13674f74b47f4.jpg
Hơn 1 tháng qua, các đơn vị chức năng đã nỗ lực thi công, hốt dọn hàng ngàn khối đất đá sạt lở, tràn xuống chắn ngang tuyến đường ven biển Hà Tĩnh
z7303924355939_1b021788eb121792770856baa631a43a.jpg

Chiều 4-11, trong khi các đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở thì nhiều khối đất đá tiếp tục sạt lở, làm đổ máy đào và xe tải khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

z7304098465461_b7e4079add68142010cb63768da031c3.jpg
Đơn vị chức năng lập các biển cảnh báo đoạn đường ven biển có nguy cơ sạt lở

Sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã cho ngừng các hoạt động khắc phục, đồng thời cấm đường và phân luồng giao thông Bắc - Nam sang tuyến đường khác.

z7303924353272_a30086eb6bd5edbcbe47863ab7c35ed4.jpg
Đơn vị chức năng đã huy động phương tiện dọn dẹp đất đá sạt lở tại hiện trường
z7303924392861_4bd20e89436354f810818e7fbdcfb6d6.jpg
z7303924513304_20afb0ad7d8bdd0989cf6320e1e25195.jpg
aaaaa.jpg
z7303924358447_a60ab88e9dea9682e1508a1d7e6ef5cd.jpg
Những khối đá khổng lồ đã được dời khỏi hiện trường sạt lở
z7303924355938_2cfbc4bf4e8d29ef5c581eea4f5775bc.jpg
z7303924340559_054a91312acc33762543a56b6f0a5eed.jpg
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đã thông suốt
