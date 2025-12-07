Sáng 7-12, Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM (Ban liên lạc) đã tổ chức buổi ra mắt các thành viên mới trong Ban liên lạc.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9; Châu Văn Trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 7, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBMMTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM, tỉnh Vĩnh Long, 124 xã phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long…

TPHCM là nơi hội tụ của những người con từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có bà con tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre (trước đây) với số lượng đông đảo, hoạt động, học tập, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù mỗi người một hướng đi nhưng tất cả đều mang trong lòng tình yêu quê hương đầm ấm, chân thành, mộc mạc, hiền hòa như đặc trưng của vùng châu thổ sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu tại lễ ra mắt Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, ba tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long, do đó, Ban liên lạc đồng hương của ba tỉnh trở thành Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM, kết nối ban liên lạc của ba tỉnh trước đây.

Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM đón nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị cho công tác an sinh xã hội. Ảnh: THÚY BÌNH



Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM mới có 44 thành viên, do TS Đoàn Hoàng Hải, nguyên Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối Bưu điện TPHCM, giảng viên Trường ĐH Công Thương TPHCM, làm Trưởng ban.

Ra mắt Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong buổi ra mắt, Ban liên lạc gồm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp tổng số tiền 6,55 tỷ đồng cho quê hương Vĩnh Long, để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần thiện nguyện, sẻ chia thông qua các hoạt động thực tiễn như: khám chữa bệnh, khám mắt, tặng quà cho người nghèo, xây cầu tại xã Cái Nhum, xây nhà tình thương, xây cầu nông thôn tại xã Ngãi Tứ, xây cầu nông thôn tại xã Tiểu Cần, xây nhà tình thương tại xã Ngãi Tứ...

THÚY BÌNH