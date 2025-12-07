Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025

Trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên Việt Nam, tối 7-12, tại TPHCM, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình vinh danh, trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia và giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Bùi Quang Huy trao g iải thưởng Tình nguyện quốc gia đến 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhận xét, các cá nhân, tập thể được tuyên dương là đại diện xuất sắc của thanh niên Việt Nam, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận nhiệm vụ mới; là những người sáng tạo các giải pháp hữu ích, mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

“Tôi mong rằng, mỗi bạn trẻ sẽ giữ vững lý tưởng, bản lĩnh, không ngừng sáng tạo, sẵn sàng dấn thân và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tình nguyện, để lòng nhân ái và trách nhiệm trở thành dấu ấn của tuổi trẻ Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm gửi gắm.

Các gương thanh niên xuất sắc giao lưu tại chương trình

Dịp này, Trung ương Đoàn trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến trong hoạt động tình nguyện.

Năm 2025, giải thưởng đã tiếp nhận 233 hồ sơ được xét chọn và đề cử từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước; được tiến hành bình chọn, chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình chọn của cộng đồng.

Khởi xướng từ năm 2011, trải qua 15 năm triển khai, giải thưởng đã tôn vinh gần 300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện, vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng do các tỉnh, thành đoàn cùng các tổ chức, cá nhân có uy tín đề xuất, ứng cử.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy trao 3 giải phụ đến các tập thể, cá nhân

Ngoài ra, ban tổ chức trao 3 giải phụ, gồm: 1 tập thể và 1 cá nhân được bình chọn nhiều nhất trên Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn; 1 tập thể có số lượng hồ sơ đề cử nhiều nhất.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm và đồng chí Ngô Minh Hải trao g iải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025 cho các công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu

Tại chương trình, Trung ương Đoàn cũng trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025 đến 43 công trình, giải pháp và sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025: 1. Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ. 2. Dương Thị Tuyết, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp cầu yêu thương Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 3. Hoàng Minh Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pickup & SUV Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị. 4. Tống Hoàng Quân, Trưởng nhóm Nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ, TPHCM. 5. Nguyễn Thị Hòa (Ca sĩ Hòa Minzy). 6. Huỳnh Văn Bé, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH sản xuất thực phẩm, nông sản Ngọc Yến; Phó Ban điều hành Bếp ăn tình thương; chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 7. Trịnh Văn Thắng, Trưởng nhóm Nhóm thiện nguyện Xây ước mơ, tỉnh Bắc Ninh. 8. Vũ Quang Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. 9. Đào Thị Thanh An, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. 10. Hoàng Thị Diệu Thuần, người sáng lập, Giám đốc điều hành của mạng lưới Vì trẻ em ung thư. 10 tập thể nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025 1. Nhóm Bảo vệ sự sống, tỉnh Thái Nguyên. 2. Công ty cổ phần Nghị lực sống - Doanh nghiệp xã hội. 3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Huế. 4. Hội thiện nguyện Cánh Diều, tỉnh Lâm Đồng. 5. Ban điều hành Cổng thông tin kết nối tình nguyện TPHCM - GO VOLUNTEER. 6. Nhóm thiện nguyện Minh Phước, TPHCM. 7. Nhóm thiện nguyện Xanh, tỉnh Phú Thọ. 8. Lữ đoàn 270, Quân khu 5, TP Đà Nẵng. 9. Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM. 10. Câu lạc bộ thiện nguyện xanh, tỉnh Thanh Hóa.

CẨM TUYẾT