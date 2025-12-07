Xã hội

Tàu hàng 1.500 tấn trôi tự do, biên phòng Đà Nẵng kịp thời ứng cứu

Chiều 7-12, đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, Hải đội Biên phòng 2 vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ lai dắt tàu hàng Tuấn Kiệt 68 (HP 6219) nặng 1.500 tấn bị hỏng máy trôi tự do trên vịnh Đà Nẵng.

Tàu hàng Tuấn Kiệt 68 nặng 1.500 tấn bất ngờ hỏng máy, tuột neo và trôi ra cửa vịnh Đà Nẵng
Tàu hàng Tuấn Kiệt 68 nặng 1.500 tấn bất ngờ hỏng máy, tuột neo và trôi ra cửa vịnh Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nhận thông báo tàu hàng Tuấn Kiệt 68, do ông Trần Văn Vũ làm thuyền trưởng, trong quá trình neo đậu tại Vịnh Đà Nẵng để sửa chữa máy đã bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh.

Thời điểm báo tin, tàu trôi đến vị trí cách Đông Bắc cảng Tiên Sa khoảng 2,5 hải lý. Trên tàu có 1 thuyền viên. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để tránh nguy cơ va vào đá ngầm gây tai nạn.

Tàu hàng Tuấn Kiệt 68 được lai dắt trở lại khu neo đậu an toàn

Sau khi nhận tin, lúc 12 giờ 55 phút cùng ngày, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều động phương tiện BP 08-11-01 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, do Thiếu tá Nguyễn Đức Tương làm thuyền trưởng, nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu trở lại khu neo đậu an toàn trong vịnh Đà Nẵng.

Đến 15 giờ, công tác cứu hộ đã hoàn tất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

