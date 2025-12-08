Khẩn trương thiết kế, công bố các mẫu nhà chống bão, lụt

Các mẫu nhà ở chống bão, lũ đã được triển khai ở khu vực miền Trung

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã thiết kế, công bố gần 200 mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương. Mẫu thiết kế nhà ở của các địa phương có thể tham khảo tại: https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1206/90029/mau-thiet-ke-nha-o-dien-hinh-cua-cacdia-phuong-thuc-hien-chuong-trinh-nha-o-an-sinh.aspx.

Đối với các mẫu nhà ở phòng chống bão, lụt, trước đây, các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo phòng tránh bão, lụt cũng đã thiết kế 3-5 mẫu nhà ở. Các mẫu thiết kế nhà ở phòng chống bão, lụt điển hình được Bộ Xây dựng đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1269/90028/mau-thiet-ke-dien-hinh-nha-o-phongchong-bao-lut.aspx.

Để người dân có thêm thông tin và đa dạng mẫu, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo sở xây dựng và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, thiết kế hoặc rà soát, điều chỉnh các mẫu nhà ở phòng, chống bão, lụt điển hình, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tiếp tục công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của sở xây dựng và phương tiện thông tin truyền thông để người dân tham khảo, lựa chọn các mẫu phù hợp với điều kiện của gia đình.

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, các mẫu thiết kế phải đảm bảo về diện tích, chất lượng, phòng, tránh được bão, lụt và có chiều cao hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân. Việc thiết kế, công bố thiết kế mẫu của các địa phương cần hoàn thành trước ngày 10-12 để đáp ứng tiến độ thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

BÍCH QUYÊN