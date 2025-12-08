Cuối năm, vỉa hè ở Hà Nội lại đào bới ngổn ngang

Những ngày cuối năm 2025, khi nhịp sống thủ đô vào giai đoạn bận rộn nhất thì nhiều tuyến phố lại bị đào bới, xới tung lên để thay đá vỉa hè và nâng cấp hạ tầng. Khung cảnh ngổn ngang máy móc, vật liệu xây dựng phủ đầy vỉa hè đang khiến đời sống người dân bị xáo trộn, giao thông ách tắc và môi trường đô thị thêm ngột ngạt do ô nhiễm.

Ghi nhận trong vài tuần trở lại đây, những tuyến phố vốn đông đúc, như: Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, Giải Phóng… liên tục xuất hiện những đoạn vỉa hè bị đào bới, ngổn ngang đất cát để cải tạo, nâng cấp bằng việc thay đá vỉa hè. Từng nhóm công nhân làm việc suốt ngày, xe chở vật liệu ra vào liên tục. Đang mùa hanh khô, mỗi đợt gió thổi qua lại cuốn bụi cát mù mịt, bám lên nhà dân, hàng quán và cả dòng người đi lại.

Một đoạn vỉa hè trên tuyến phố Lê Văn Lương bị đào bới hết lên để phục vụ việc thay đá vỉa hè. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Không chỉ ảnh hưởng môi trường, việc thi công dày đặc vào thời điểm cận tết khiến giao thông rơi vào cảnh quá tải. Tại nhiều điểm, vật liệu xây dựng chiếm gần hết lối đi, người đi bộ buộc phải bước xuống lòng đường, tăng nguy cơ va chạm với phương tiện. Các hộ kinh doanh hai bên tuyến phố cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: khách ngại dừng xe, không gian bán hàng bị che chắn bởi rào tôn, bụi bẩn khiến việc buôn bán giảm sút đáng kể.

Vật liệu xây dựng, đá lát vỉa hè tập kết ngổn ngang tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Vỉa hè tại một tuyến phố ở Hà Nội đầy đất đá gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc nâng cấp vỉa hè là cần thiết, nhưng không thể năm nào cũng cuối năm là “đến hẹn lại đào”. Đây vốn là thời điểm nhu cầu đi lại, mua sắm tăng cao, ai cũng mong đường thông hè thoáng để chuẩn bị tết.

Ông Lê Văn Hưng, một người dân ở phố Lê Văn Lương cho biết, hàng quán tại khu vực vỉa hè bị đào bới gần như “tê liệt”: “Khách khó dừng xe, bụi bay cả ngày, người dân chúng tôi rất mệt mỏi. Không hiểu sao năm nào cũng lát đi, lát lại, mới làm xong chưa được bao lâu lại tiếp tục đào lên”, ông Hưng quan ngại.

Một đoạn vỉa hè ở Hà Nội đang được thi công với biển cảnh báo và xin lỗi người dân của lực lượng chức năng. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Không chỉ vậy, tình trạng vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi sau khi hoàn thiện một số đoạn cũng khiến nhiều người ngán ngẩm. Những đống cát, đá, xi măng chưa kịp vận chuyển nằm tràn ra lối đi, khiến vỉa hè trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Một đoạn vỉa hè trên phố Lê Văn Lương được thi công xong nhưng người dân vẫn chưa thể đi lại được. Ảnh: QUỐC KHÁNH

UBND TP Hà Nội từng ban hành văn bản chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý hè đường, yêu cầu giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng, đồng thời kiểm tra nguyên nhân tình trạng đá vỉa hè bong bật, nứt vỡ. Tuy nhiên, với thực tế có những vỉa hè năm trước vừa hoàn thiện, năm nay lại đào lên lát lại đá, dư luận đặt câu hỏi liệu việc quản lý đã thực sự hiệu quả hay chưa và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đến đâu.

Một đoạn vỉa hè trên phố Nguyễn Ngọc Vũ bị xới tung lên gây cản trở nhiều tới an toàn giao thông

Người dân phải lấy bạt trải lên một đoạn vỉa hè bị đào bới để phục vụ cho việc đi lại hàng ngày. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nhiều người dân thủ đô mong muốn việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng phải được tính toán hợp lý, tránh tập trung thi công ồ ạt vào dịp cuối năm. Quan trọng hơn cả là chất lượng công trình cần được đảm bảo để không còn cảnh cứ cuối năm lại đào bới ngổn ngang vỉa hè để thay đá lát, gây lãng phí ngân sách và ảnh hưởng tới đời sống dân sinh. Một đô thị văn minh không chỉ là những vỉa hè lát đá mới mà phải là không gian sống thuận tiện, an toàn và ổn định cho mọi người dân.

QUỐC KHÁNH