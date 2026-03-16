Chiều 16-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh ký ban hành Văn bản số 1907/UBND-DA, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Khẩn trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ đúng tiến độ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về chủ trương ban hành kế hoạch triển khai dự án, làm cơ sở để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật. Kế hoạch chi tiết được ban hành kèm theo nhằm xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm các nội dung trong kế hoạch phù hợp quy định hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đặc biệt là việc triển khai dự án theo loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Đồng thời, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Sở Tài chính cũng có trách nhiệm tham mưu phương thức thanh toán cho dự án, bao gồm việc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho dự án, nếu có.

UBND TPHCM đề nghị Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Cần Giờ, đơn vị đề xuất tham gia dự án, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo phân công tại kế hoạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch. Dự án xây dựng cầu Cần Giờ được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, góp phần tăng cường kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm TPHCM.

QUỐC HÙNG