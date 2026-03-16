TPHCM ban hành kế hoạch triển khai tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia dự án xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung nhân lực, vật lực và trí tuệ để triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Chiều 16-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm.

TPHCM khẩn trương triển khai tuyến metro kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, việc ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, hướng tới mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị của TPHCM theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội. Tuyến metro này được kỳ vọng hình thành trục giao thông chiến lược kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo điều kiện liên kết hệ thống giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông qua khu vực trung tâm đô thị.

Trong quá trình triển khai, các sở, ban, ngành của thành phố được yêu cầu chủ động giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo cơ chế ưu tiên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, tránh tình trạng chậm trễ hoặc quá hạn. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương được thực hiện rõ ràng, gắn với tiến độ thực hiện nhằm bảo đảm dự án triển khai minh bạch, hiệu quả, đồng thời phòng ngừa các nguy cơ tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Kế hoạch nêu một số mốc công việc quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Trong đó, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai dự án cấp bách và điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); phê duyệt phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến;...

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình trên tuyến, đồng thời phối hợp bàn giao ranh dự án cho các địa phương có tuyến đi qua để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục môi trường theo quy định. Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM về phương án công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai.

Trong khi đó, Sở Tài chính chủ trì tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đồng thời rà soát khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tham gia dự án PPP và đề xuất phương án bố trí vốn phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.

UBND các phường có tuyến metro đi qua gồm Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh và Bình Trưng chịu trách nhiệm tiếp nhận ranh dự án, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp trong quá trình thi công.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị có nhiệm vụ hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống metro thành phố, đặc biệt là khả năng kết nối với các tuyến metro hiện hữu và tương lai tại khu vực nhà ga Bến Thành.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TPHCM trong việc triển khai dự án theo đúng tiến độ kế hoạch.

QUỐC HÙNG